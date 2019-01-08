В Калининграде запустили терминал по приему сжиженного природного газа
Он должен обеспечить регион в случае возможного риска нарушения транзита через Литву, — говорят разработчики. На церемонии запуска присутствовал президент Владимир Путин. По его словам, область таким образом обрела полную энергетическую независимость. А вот балтийские государства, — подчеркнул Путин, — столкнутся с трудностями при выходе из российского энергетического кольца.
Прибалтика уже начала отходить от зависимости от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.
Сергей Алексашенко добавил, что многие страны в зависимости от политической дальновидности своих руководителей пытаются уйти от монопольного поставщика.
Комментарии19
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wild_division 08 января 2019 | 17:11
Газ, достояние народа.
На экспорт цена 160$ за 1000м3
Для внутреннего потребителя 2000 $ за 1000м3
Мечты сбываются.
dmast79 08 января 2019 | 17:17
wild_division: Что за чушь ты написал? 4500-6000 рублей за 1000 кубов! И это у конечного потребителя, то есть после распределения.
kottigr1 08 января 2019 | 17:20
dmast79: Постановление №32/1 от 19.06.2017 комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Саратовской области
Тарифы на газ для населения Саратова и Саратовской области на 2017 год (действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года).
8,96 RUB за 1 метр кубический.
В позапрошлом году средняя цена экспорта газа российской компании в страны ЕС составила $167 за тысячу кубов. А теперь посочувствуйте за жителей города Саратова, которым "Газпром" продает газ по $160 за тысячу кубов.
dmast79 08 января 2019 | 17:25
kottigr1: Опять ложь:
"Теперь приведем стоимость кубометра газа для населения в 2019 году для городов России. Приведенные сведения касаются домов, которые оборудованы АОГВ (газовым котлом), а также газовыми плитой и колонкой:
Москва
4,756 руб/куб. м.
С.-Петербург
5,748 руб/куб. м.
Алтайский край
5,833 руб/куб. м.
Башкортостан
4,994 руб/куб. м.
Волгоградская область
5,649 руб/куб. м.
Краснодарский край
5,81 руб/куб. м.
Ленинградская область
5,808 руб/куб. м.
Московская область
5,14 руб/куб. м.
Нижегородская область
5,225 руб/куб. м.
Новосибирская область
4,695 руб/куб. м.
Омская область
4,66 руб/куб. м.
Пермский край
4,45 руб/куб. м.
Ростовская область
5,666 руб/куб. м.
Самарская область
4,81 руб/куб. м.
Саратовская область
4,85 руб/куб. м."
Да, и приведите сколько стоит газ в ЕС у конечного потребителя!
kottigr1 08 января 2019 | 17:29
dmast79: У меня ссылка на официальный документ - Постановление №32/1 от 19.06.2017 комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области "Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Саратовской области". Этот документ может посмотреть любой желающий.
А у тебя только пустое балабольство...
dmast79 08 января 2019 | 17:36
kottigr1: В зависимости от того, на какие цели расходуется газ, разнится и стоимость газа для населения. Как правило, для собственников жилых домов и квартир, выделяется 4 направления, на которые идет расход газа, а именно:
Использование газовой плиты (приготовление пищи и нагрев воды);
Использование газовой колонки в случае отсутствия в доме горячего водоснабжения (для нагрева воды);
Использование газовых плиты и колонки в случае отсутствия в доме горячего водоснабжения (для приготовления пищи и нагрева воды);
Использование газа для отопления и прочих целей (в этом случае расходование газа происходит и на газовые плиты и колонки).
Если дома только плита - самый большой тариф.
Если используется отопительный котёл (газовый) - то меньший. Разумеется, расход на приготовление пищи в разы, а точнее в десятки раз меньше, чем на отопление.
dmast79 08 января 2019 | 17:27
kottigr1: Сделаю работу за тебя:
" население Швеции в пересчете на российскую валюту платит 68,1 рубля за кубометр потребляемого газа.
Следом за Швецией в рейтинге расположились Португалия (62,1 рубля), Испания (57,3 рубля), Италия (56,8 рубля) и Дания (52,5 рубля), где стоимость газа сильно увязана с налоговой политикой государства, которое привязало цены на “голубое топливо” для населения к значениям себестоимости экологичной энергии, чтобы стимулировать ее потребление.
При этом эксперты отмечают, что сам факт добычи газа в Западной Европе не особенно влияет на цены для населения. Это подтверждается высоким седьмым местом Нидерландов (49 рублей за кубометр) – одного из крупных европейских газодобытчиков.
Самый дешевый газ среди стран, попавших в рейтинг, покупают жители стран Таможенного союза. Так, дешевле всего сейчас “голубое топливо” в Казахстане – 3,7 рубля за кубометр, что в 18 раз меньше, чем в Швеции. Россия при этом расположилась на предпоследнем 33-м месте рейтинга со средним уровнем тарифов для населения на уровне 5,1 рубля за кубометр. Чуть выше нее – Белоруссия с 6,1 рубля за кубометр."
kottigr1 08 января 2019 | 17:33
dmast79: "В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м", - сказал зампред правления концерна "Газпром" Александр Медведев во вторник на дне инвестора в Сингапуре.
Ты попробуй своими пустыми портянками Медведева переубеди...
salhomir__murza 08 января 2019 | 17:30
kottigr1:
Слава России ! Смэрть англосаксам !
ykra_dupa 08 января 2019 | 17:25
dmast79: Он чурка черножопая ,не обращайте внимания !)
wild_division 08 января 2019 | 17:33
ykra_dupa: Чурка черножопая, твой папа, что зачал в подьезде тебя ублюдка с твоей мамой шалашовкой под кайфом.
wild_division 08 января 2019 | 17:33
ykra_dupa: Чурка черножопая, твой папа, что зачал в подьезде тебя ублюдка с твоей мамой шалашовкой под кайфом.
ykra_dupa 08 января 2019 | 17:18
wild_division: А с какого это ху. ,газ вдруг достояние народа !?
novyrusich 08 января 2019 | 17:18
wild_division: распил бюджета российского продолжается.
Терминал никому не нужный построили и он работать не будет.
Поэтому как его построили неизвестно.
Но деньги освоили эффективно.
Теперь надо приступать к строительству моста на Сахалин.
dmast79 08 января 2019 | 17:20
Самое важное, что теперь мы смело может отказываться от транзита электричества через прибалтов, то есть - полностью отключаться от них. А без наших транзитных перетоков их энергосистема не эффективна, и прибалты потеряют "транзитные" деньги.
kottigr1 08 января 2019 | 17:22
dmast79: Можешь даже "самовыпилиться" назло прибалтам. Они этого даже не заметят..
dmast79 08 января 2019 | 17:30
kottigr1: Дада, как "не заметили" потерю портового, угольного, нефтяного транзитов)))
Существовавшая веками система, при которой российские грузы шли на запад через страны Балтии, исчезает на глазах. Россия успешно заменяет порты стран Балтии на отечественные Приморск, Усть-Лугу и Санкт-Петербург, причем процесс выглядит перманентным. На что Прибалтика заменит Россию, пока непонятно. В Кремле не скрывают, что к 2020 году все российские грузы будут переориентированы на «свои» гавани.
Потери прибалтов оказались фатальными: они исчисляются сотнями миллионов тонн, которые равнозначны миллиардам евро. При этом ситуация ухудшается с каждым годом. По новейшим данным, грузооборот Рижского порта (крупнейшего в Прибалтике) за шесть месяцев 2017 года сократился еще на 4,1% в сравнении с показателем прошлого года. В Эстонии дела еще хуже. За полгода перевалка грузов в Таллинском порту сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Эстонские власти не могут справиться с ситуацией. Потеря российского транзита обернулась катастрофой. В июне стало известно, что правительство приняло тяжелое решение о приватизации. Акции государственного предприятия уже вывели на продажу.
kottigr1 08 января 2019 | 17:36
dmast79: Вот даже на примере самой "бедной" из трех Прибалтийских стран - Латвии...
При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае.
В РФ минимальная зарплата составляет 11 163 рублей, что в евро где-то около - 144 евро. В Латвии - это 370 евро.
370 евро и 144 евро - огромная разница. В Латвии люди богаче россиян в три раза !
Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.
Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?
zhrv 08 января 2019 | 17:21
- "Он должен обеспечить регион в случае возможного риска нарушения транзита через Литву"
Терминал, инфраструктура - все ради "возможного риска"???
Или это распил, или власть гарантирует эту "возможность" в ближайшее время.