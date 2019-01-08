В Калининграде запустили терминал по приему сжиженного природного газа

Он должен обеспечить регион в случае возможного риска нарушения транзита через Литву, — говорят разработчики. На церемонии запуска присутствовал президент Владимир Путин. По его словам, область таким образом обрела полную энергетическую независимость. А вот балтийские государства, — подчеркнул Путин, — столкнутся с трудностями при выходе из российского энергетического кольца.

Прибалтика уже начала отходить от зависимости от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Сергей Алексашенко добавил, что многие страны в зависимости от политической дальновидности своих руководителей пытаются уйти от монопольного поставщика.