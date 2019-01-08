Подозреваемый в краже и публикации сведений о немецких политиках утверждает, что действовал в одиночку

20-летний житель ФРГ сказал следствию, что действовал из-за личной неприязни. Он испытывал злость к действиям и высказываниям политиков. По словам прокурора федеральной земли Гессен Георга Унгефука, после признательных показаний юноша отпущен на свободу. При обыске в его доме не было найдено свидетельств о связи подозреваемого с правыми радикалами. Информация о сотнях немецких политиков, VIP-персонах, деятелях искусства, журналистах были обнародованы в интернете в конце прошлого года. Власти сообщили об этом лишь 4 января.