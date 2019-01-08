Доллар на московской бирже опускался сегодня ниже 67-ми рублей
Это произошло впервые с середины декабря. Курс евро опускался ниже 76,5 рублей. В эти минуты доллар торгуется чуть выше 67-ми рублей, евро – в районе 77-ми.
Укрепление российской валюты аналитики связывают с ростом цен на нефть. Сорт марки Brent поднимался выше 58-ми долларов за баррель.
Комментарии4
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kottigr1 08 января 2019 | 16:55
Тряпки все эти иностранные валюты.. Как сопли болтаются вокруг крепко стоящего, как молодой дуб, рубля..
dmast79 08 января 2019 | 17:09
kottigr1: А что там с лежащей как опавшая листва гривной?
yralez 08 января 2019 | 16:59
Путриоты, сдавайте баксы........озерским.
haldey 08 января 2019 | 17:34
Как так, тут все уверяли, что вот он коллапс и наступил, нефть подешевела, рубль рухнул. завтра революция...
А тут не все так просто))) И америка не может уже обвалить рубль, могли бы, давно обвалили, а вот мы доллар завалим... Как только перестанем торговать за эти фантики, все случится по принципу домино)))