Доллар на московской бирже опускался сегодня ниже 67-ми рублей

Это произошло впервые с середины декабря. Курс евро опускался ниже 76,5 рублей. В эти минуты доллар торгуется чуть выше 67-ми рублей, евро – в районе 77-ми.

Укрепление российской валюты аналитики связывают с ростом цен на нефть. Сорт марки Brent поднимался выше 58-ми долларов за баррель.