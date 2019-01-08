Стенд, где заклеены несколько трагических событий последних лет, не входит в основную экспозицию: Россия – моя история

Стенд, на котором заклеены несколько трагических событий последних нескольких лет, не входит в основную экспозицию парка «Россия – моя история». Об этом «Эху» сказали в пресс-службе учреждения. На выставках проекта темы, которые оказались заклеенными, освещены отдельно, — подчеркнул представитель парка Александр Тарасов. В частности, есть отдельный стенд, связанный с антитеррористической борьбой.

Ранее один из посетителей парка рассказал «Эху», что в одном из павильонов увидел на баннере под названием «От Рюрика до Путина» несколько заклеенных дат, в том числе даты катастрофы на подлодке «Курск», захвата заложников на «Норд-Осте» теракта в Беслане и войны с Грузией. Почему эти даты были заклеены, в администрации парка пока не знают.