Стенд, где заклеены несколько трагических событий последних лет, не входит в основную экспозицию: Россия – моя история
Стенд, на котором заклеены несколько трагических событий последних нескольких лет, не входит в основную экспозицию парка «Россия – моя история». Об этом «Эху» сказали в пресс-службе учреждения. На выставках проекта темы, которые оказались заклеенными, освещены отдельно, — подчеркнул представитель парка Александр Тарасов. В частности, есть отдельный стенд, связанный с антитеррористической борьбой.
Ранее один из посетителей парка рассказал «Эху», что в одном из павильонов увидел на баннере под названием «От Рюрика до Путина» несколько заклеенных дат, в том числе даты катастрофы на подлодке «Курск», захвата заложников на «Норд-Осте» теракта в Беслане и войны с Грузией. Почему эти даты были заклеены, в администрации парка пока не знают.
Комментарии22
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neon001 08 января 2019 | 16:37
вот и объяснение подвезли
viktorova 08 января 2019 | 16:40
//Стенд, где заклеены несколько трагических событий последних лет, не входит в основную экспозицию: //
И вообще, он вчера уволился по собственному желанию...
danko1 08 января 2019 | 16:54
viktorova: В основной экспозиции должны быть ловля щук, полет со стерхами, доставание амфор, забивание по 7 шайб, полет на военном самолете, управление подлодкой и прочие подвиги геракла-узурпатора.
tant14 08 января 2019 | 17:05
viktorova: Вообще третировать стали Путина.
Вчера его вообще в Эрмитах не пустили. Он постоял перед закрытой дверью, и понуро пошел назад. Сегодня в Калининграде пожаловался.
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: хотел вчера сходить в Эрмитаж, но сказали, что Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России.
danko1 08 января 2019 | 16:43
neon001: Действительно, трагические истории, а других по сути при Путине и не было, историей России не являются.
Вся современная история заключается только в том, что Путин несменяемый царь и правитель.
Но эту историю потом следователи изучать будут и настоящие историки.
А пока это анекдот зловещий.
nikolashin2017 08 января 2019 | 16:45
danko1: лихие 90-е опять
пошли в моей стране гулять...
timwlad95 08 января 2019 | 16:45
Стенд, где заклеены несколько трагических событий последних лет, не входит в основную экспозицию: Россия – моя история
neon001: вот и объяснение подвезли
_______
Ну вообще то по еврейски истолковано и преподнесено по киношному правилу Штирлицу,запоминается последнее.
В те года были не только события связанные с войной и террористическими актами.
Но по еврейски во все года происходило только то, что выгодно евреям.
Но так как в России не пишут больше под диктовку евреев ,то отдельно вынесли специальный стенд связанный с борьбой с международным терроризмом и агрессией других государств.
zor 08 января 2019 | 17:17
timwlad95: viktorova: "В те года были не только события связанные с войной и террористическими актами."
Согласен!В те годы были еще небывалые урожаи зерновых,рост доверия народа партии и правительству,полеты в космос,балет,стирание граней между городом и деревней,индустриализация ,газификация и электрофикация страны.В эти годы пришел железный конь на смену крестьянской лошадке и полная победа гэбни на здравым смыслом.
lcherniak 08 января 2019 | 16:40
Рюрик, Путин. Где начало того конца, которым кончается начало?
cromwel 08 января 2019 | 16:48
Эхо высасывает новости из пальца и делает сенсацию.
alex_melnikov Алексей Мельников 08 января 2019 | 16:49
Когда хвост прищемили, пошли отмазки.
nikolashin2017 08 января 2019 | 16:50
пускай заклеят 20 лет,
что превратили в сивый бред.
мы помним курск,беслан,норд-ост:
за все ответит сей прохвост..
hodak47 08 января 2019 | 16:53
А что? При путине были и трагические события? Вы где живёте?
vinsentvangog2 08 января 2019 | 16:53
... да ...в советском союзе тоже не было ничего трагического , это там на Западе загнивающем , а у нас то всё как в СКАЗКЕ ( социализме - коммунизме ) , вот вернут ещё ГОСУДАРСТВЕННУЮ идеологию ... и заживём КАК В СКАЗКЕ ... АМИНЬ ...ОДНАКО....
kirill_zindermann 08 января 2019 | 16:56
"А она утонула" ( Россия )
ft18 08 января 2019 | 16:57
Стенд в экспозицию не входит, а куда же он входит тогда? ;')))
" Стенды входят и выходят, в на улице темно..."
© ~А.М.Горький. ~На дне.
nns33 08 января 2019 | 17:12
ft18: Если стенд не входит в экспозицию,то зачем заклеивать три трагических даты? Не было смысла. Если заклеили,то с одной целью---помочь забыть. Только на АПЛ "Курск"---погибло 118 моряков.
oneoretwo 08 января 2019 | 16:57
...по отношению к Истории чувствуется уверенная рука 32-ого панфиловца мудинскаго...
andrey100067 08 января 2019 | 16:57
Да, собственно, и заклеенный персонаж не входит в основную историю России. Скоро его забудут и будут помнить только статистики как рекордсмена по участию в нхл(с маленькой буквы)
fanisos 08 января 2019 | 16:58
какая чушь. Никто и не вспомнил бы , тля про эту выставку, если бы путин ночью не заклеил сам лично эти строчки истории. Я фуею от эха , какой вздор, какая мелочность. Тьфу. Нет у нас оппозиции, все на руку газпрома,тля. Уверен, что эхо заоодно с властями. Если бы не так ,давно прикрыли.
nds_01 08 января 2019 | 17:04
Хотелось бы, конечно, дожить до выставки "От бедного Йорика до Путина".
И в качестве эпиграфа к выставке слова: "Бедный Путин! Мы знали его... это был человек с бесконечным юмором и дивною фантазиею" (почти Шекспир).
sasass 08 января 2019 | 17:14
Путем скрытия зла невозможно выйти на добрую дорогу жизни...