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16:32, 08 января 2019

Стенд, где заклеены несколько трагических событий последних лет, не входит в основную экспозицию: Россия – моя история

Стенд, на котором заклеены несколько трагических событий последних нескольких лет, не входит в основную экспозицию парка «Россия – моя история». Об этом «Эху» сказали в пресс-службе учреждения. На выставках проекта темы, которые оказались заклеенными, освещены отдельно, — подчеркнул представитель парка Александр Тарасов. В частности, есть отдельный стенд, связанный с антитеррористической борьбой.
Ранее один из посетителей парка рассказал «Эху», что в одном из павильонов увидел на баннере под названием «От Рюрика до Путина» несколько заклеенных дат, в том числе даты катастрофы на подлодке «Курск», захвата заложников на «Норд-Осте» теракта в Беслане и войны с Грузией. Почему эти даты были заклеены, в администрации парка пока не знают.

Комментарии

22

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neon001 08 января 2019 | 16:37

вот и объяснение подвезли

viktorova 08 января 2019 | 16:40

//Стенд, где заклеены несколько трагических событий последних лет, не входит в основную экспозицию: //

И вообще, он вчера уволился по собственному желанию...

danko1 08 января 2019 | 16:54

viktorova: В основной экспозиции должны быть ловля щук, полет со стерхами, доставание амфор, забивание по 7 шайб, полет на военном самолете, управление подлодкой и прочие подвиги геракла-узурпатора.

tant14 08 января 2019 | 17:05

viktorova: Вообще третировать стали Путина.
Вчера его вообще в Эрмитах не пустили. Он постоял перед закрытой дверью, и понуро пошел назад. Сегодня в Калининграде пожаловался.
---
: хотел вчера сходить в Эрмитаж, но сказали, что Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России.

(комментарий скрыт)

danko1 08 января 2019 | 16:43

neon001: Действительно, трагические истории, а других по сути при Путине и не было, историей России не являются.
Вся современная история заключается только в том, что Путин несменяемый царь и правитель.
Но эту историю потом следователи изучать будут и настоящие историки.
А пока это анекдот зловещий.

nikolashin2017 08 января 2019 | 16:45

danko1: лихие 90-е опять
пошли в моей стране гулять...

timwlad95 08 января 2019 | 16:45

Стенд, где заклеены несколько трагических событий последних лет, не входит в основную экспозицию: Россия – моя история

neon001: вот и объяснение подвезли
_______
Ну вообще то по еврейски истолковано и преподнесено по киношному правилу Штирлицу,запоминается последнее.
В те года были не только события связанные с войной и террористическими актами.
Но по еврейски во все года происходило только то, что выгодно евреям.
Но так как в России не пишут больше под диктовку евреев ,то отдельно вынесли специальный стенд связанный с борьбой с международным терроризмом и агрессией других государств.

zor 08 января 2019 | 17:17

timwlad95: viktorova: "В те года были не только события связанные с войной и террористическими актами."

Согласен!В те годы были еще небывалые урожаи зерновых,рост доверия народа партии и правительству,полеты в космос,балет,стирание граней между городом и деревней,индустриализация ,газификация и электрофикация страны.В эти годы пришел железный конь на смену крестьянской лошадке и полная победа гэбни на здравым смыслом.

lcherniak 08 января 2019 | 16:40

Рюрик, Путин. Где начало того конца, которым кончается начало?

cromwel 08 января 2019 | 16:48

Эхо высасывает новости из пальца и делает сенсацию.

(комментарий скрыт)

alex_melnikov Алексей Мельников 08 января 2019 | 16:49

Когда хвост прищемили, пошли отмазки.

nikolashin2017 08 января 2019 | 16:50

пускай заклеят 20 лет,
что превратили в сивый бред.
мы помним курск,беслан,норд-ост:
за все ответит сей прохвост..

hodak47 08 января 2019 | 16:53

А что? При путине были и трагические события? Вы где живёте?

vinsentvangog2 08 января 2019 | 16:53

... да ...в советском союзе тоже не было ничего трагического , это там на Западе загнивающем , а у нас то всё как в СКАЗКЕ ( социализме - коммунизме ) , вот вернут ещё ГОСУДАРСТВЕННУЮ идеологию ... и заживём КАК В СКАЗКЕ ... АМИНЬ ...ОДНАКО....

kirill_zindermann 08 января 2019 | 16:56

"А она утонула" ( Россия )

ft18 08 января 2019 | 16:57

Стенд в экспозицию не входит, а куда же он входит тогда? ;')))

" Стенды входят и выходят, в на улице темно..."

© ~А.М.Горький. ~На дне.

nns33 08 января 2019 | 17:12

ft18: Если стенд не входит в экспозицию,то зачем заклеивать три трагических даты? Не было смысла. Если заклеили,то с одной целью---помочь забыть. Только на АПЛ "Курск"---погибло 118 моряков.

oneoretwo 08 января 2019 | 16:57

...по отношению к Истории чувствуется уверенная рука 32-ого панфиловца мудинскаго...

andrey100067 08 января 2019 | 16:57

Да, собственно, и заклеенный персонаж не входит в основную историю России. Скоро его забудут и будут помнить только статистики как рекордсмена по участию в нхл(с маленькой буквы)

fanisos 08 января 2019 | 16:58

какая чушь. Никто и не вспомнил бы , тля про эту выставку, если бы путин ночью не заклеил сам лично эти строчки истории. Я фуею от эха , какой вздор, какая мелочность. Тьфу. Нет у нас оппозиции, все на руку газпрома,тля. Уверен, что эхо заоодно с властями. Если бы не так ,давно прикрыли.

nds_01 08 января 2019 | 17:04

Хотелось бы, конечно, дожить до выставки "От бедного Йорика до Путина".
И в качестве эпиграфа к выставке слова: "Бедный Путин! Мы знали его... это был человек с бесконечным юмором и дивною фантазиею" (почти Шекспир).

sasass 08 января 2019 | 17:14

Путем скрытия зла невозможно выйти на добрую дорогу жизни...

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