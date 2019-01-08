В Анкаре стартовал процесс над подозреваемыми в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова
В Анкаре стартовал процесс над подозреваемыми в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова. Почти три десятка фигурантов этого дела, по версии следствия, связаны с проповедником Фетхуллой Гюленом, который живет в США, и состоят в его организации. Гюлен все обвинения отвергает. Несколько обвиняемых находятся за границей, так что на скамье подсудимых – 18 человек.
Карлов был убит в Анкаре в конце 2016 года на открытии фотовыставки в Центре современного искусства. Стрелявший в посла 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ был застрелен сотрудниками сил безопасности.
Комментарии6
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ed10075 08 января 2019 | 16:46
"Стартовал" - крайне неудачное слово для анонсирования новости о начале судебного процесса.
Редакторам Эха на заметку.
ft18 08 января 2019 | 17:03
ed10075: Для псевдо-процесса это самое удачное название.
Правосудие у Эрдоганища не ночевало, как и у его Другана-не-разлей-вода закадычного...
wild_division 08 января 2019 | 17:24
ft18: Фетхула Гулен на самом деле заказчик убийства посла РФ Карлова. Провокация против сближения отношений между Турцией и Россией, поддержанная секретными службами США во времена охлаждения между двух стран на фоне конфликта из за сбитого российского бомбардировщика и гибели летчика.
ft18 08 января 2019 | 17:00
С Путэном согласовано сие, конечно. "Процесс века" как расправа Другана Вована закадычного, в дёсна любимого, Эрдоганища Поганого, над своими оппонентами, которых он достать не может.
gregor 08 января 2019 | 17:05
В Анкаре стартовал процесс над подозреваемыми в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова
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Эрдоган назначит виновными всех , своих недоброжелателей .
Не нравится политика Эрдогана , значит виновен в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова .
hangman19 08 января 2019 | 17:29
А вдова безутешная уже давно рубит капусту на его имени.