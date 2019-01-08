В Анкаре стартовал процесс над подозреваемыми в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова. Почти три десятка фигурантов этого дела, по версии следствия, связаны с проповедником Фетхуллой Гюленом, который живет в США, и состоят в его организации. Гюлен все обвинения отвергает. Несколько обвиняемых находятся за границей, так что на скамье подсудимых – 18 человек.

Карлов был убит в Анкаре в конце 2016 года на открытии фотовыставки в Центре современного искусства. Стрелявший в посла 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ был застрелен сотрудниками сил безопасности.