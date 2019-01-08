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16:05, 08 января 2019

В Германии арестован 20-летний школьник, который в декабре опубликовал в интернете личные данные немецких политиков

В германской федеральной земле Гессен арестован 20-летний школьник, который в декабре опубликовал в интернете личные данные немецких политиков и знаменитостей. Подозреваемый действовал в одиночку.
Задержание и обыск квартиры подозреваемого гражданина ФРГ, который, по информации «Шпигеля», живет у своих родителей, произошли уже в воскресенье. До этого сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями обыскали несколько подозреваемых и допросили 19-летнего свидетеля из Хайльбронна. Молодому человеку вменяется в вину незаконное приобретение и публикация личных данных. Задержанный уже полностью признался в совершенном деянии. Мотивом его действий было недовольство публичными заявлениями политиков, журналистов и общественных деятелей". Молодой человек пытался «помочь их разоблачить». После дачи показаний в полиции школьник был отпущен на свободу. В результате обыска был конфискован его компьютер. Обнаружены также интернет-архивы подозреваемого.
Пять дней назад стало известно о том, что через фальшивый аккаунт в «Твиттере» была распространена личная информация около тысячи политиков, журналистов, сатириков, актеров и музыкантов. В основном это были адреса и номера телефонов. По сведениям из МВД ФРГ, в 50 случаях речь шла о частной переписке и фотографиях, а также личных документах и банковских данных.
Хакер получил данные, взломав личные аккаунты в социальных сетях, и выставлял их в сеть в декабре в форме рождественского календаря. Компьютерные системы правительства ФРГ и бундестага затронуты не были.
В качестве реакции на происшествие правительство ФРГ заявило о планах создания общенационального центра по отражению кибератак. Тем самым предполагается улучшить защиту личных данных от хакерских нападений.

Комментарии

17

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tv_victim 08 января 2019 | 16:08

"0-ти летний школьник? Второгодник, небось?

novichok_ 08 января 2019 | 16:10

Телефончик фрау Меркель битте...

(комментарий скрыт)

gvs 08 января 2019 | 16:11

tv_victim: Ничего удивительного, если у них 35-летние арабы выдают себя за несовершеннолетних ))))

polsan 08 января 2019 | 16:21

tv_victim: В Германии чтобы получить право на поступление в высшее учебное заведение надо отучится в Гимназии, а это 13 лет! Начинают обучение в 7 лет.
Так что он не второгодник! )

kit07_12 08 января 2019 | 16:33

Какой на хрен школьник, нам говорили, что это русский хакер.

zapadnay 08 января 2019 | 16:21

tv_victim:
На западе школьниками, студентами называют всех, кто учится. Так что не удивляйтесь. Школьником может быть и сорокалетний.

paulik69 08 января 2019 | 16:44

zapadnay: Чyшь. Школьник в Германии - это тот, кто ходит в школу. В ВУЗ ходит студент, а между тем и другим - учащийся ("Auszubildender").

zapadnay 08 января 2019 | 17:03

paulik69:
Нет, не чушь. Во всяком случае в Штатах именно так.

kreamssdick 08 января 2019 | 16:17

они там теперь до седых волос в школе учатся?

(комментарий скрыт)

gromus 08 января 2019 | 16:19

«20-летний школьник»?!?!?!?!?!?!?

ukrotomos 08 января 2019 | 16:22

Если бы все эти олухи сами своими руками не выложили бы в интернет все эти данные, то никто бы их и узнать не смог! Сами виноваты.

fanisos 08 января 2019 | 16:25

у нас бы в еспч подали жалобу ужо,забывая что европе никогда не откупиться за смерть миллионов и миллионов русских

kara 08 января 2019 | 16:26

Если ОДИН школьник может такое сделать, то что может сделать рота русских хакеров????

proletarian74 08 января 2019 | 16:27

Ой сейчас начнутся извинения хомячков, - "Простите люди добрые, мы поначалу на ФСБ грешили да Путина обвиняли. Мы больше так не будем.."
Не прочитали еще новость, наверное. Но обязательно повинятся как честные люди, а не лживые ублюдки...

unprejudiced 08 января 2019 | 16:32

Лева Пономарев, школьника арестовали. Это же твоя тема, а ну бегом к немецкому посольству стоять с плакатом с требованием медленно освободит егожедитя

bazilgu 08 января 2019 | 16:33

Ничего хорошего, конечно, нет во взломе и публикации личных данных. Но и побороть это теперь не удастся, к сожалению.

paulik69 08 января 2019 | 16:42

"20-летний школьник" - спасло мой день. Самое смешное, что в оригинале действительно стоит "школьник". Что у нас за недоумки такие завелись - непонятно.

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