Британские дипломаты в Москве рассчитывают в скором времени получить доступ к арестованному по обвинению в шпионаже Полу Уилану. Он по сообщениям СМИ гражданин несколько стран, в том числе Великобритании.

Сотрудники британского посольства запросили консульский доступ как только получили просьбу Пола Уилана оказать ему содействие. В дипмиссии надеются, что в ближайшее время удастся встретиться с обвиняемым в шпионаже, сообщает РИА. Пока Уилана посетил только посол СШа в России Джон Хантсман. Ещё три страны – Британия, Канада и Ирландия, гражданином которых предположительно Уилан является – отправили запросы в российский МИД. Сейчас их рассматривают, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Встречи организуют если иностранец подтвердил что хочет этих посещений. Ранее британский МИД высказал серьёзную озабоченность в связи с делом Уилана. Его используют как пешку в политической игре, такое мнение высказал министр иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Хант. Скандал вокруг Уилана начался после того как в конце прошлого года задержали в центре Москвы сотрудники ФСБ. Источник Росбалта в силовых структурах сообщил, что это произошло сразу после получения флэшки со списком сотрудников одного из российских секретных ведомств.

Уилан возглавляет службу безопасности в крупной компании США, которая базируется в Мичигане и производит комплектующие для автомобилей. Там сообщили, что иностранец поехал в Москву по личным делам, а не был в служебной командировке, передаёт ТАСС.