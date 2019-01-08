Британские дипломаты в Москве рассчитывают в скором времени получить доступ к арестованному по обвинению в шпионаже
Британские дипломаты в Москве рассчитывают в скором времени получить доступ к арестованному по обвинению в шпионаже Полу Уилану. Он по сообщениям СМИ гражданин несколько стран, в том числе Великобритании.
Сотрудники британского посольства запросили консульский доступ как только получили просьбу Пола Уилана оказать ему содействие. В дипмиссии надеются, что в ближайшее время удастся встретиться с обвиняемым в шпионаже, сообщает РИА. Пока Уилана посетил только посол СШа в России Джон Хантсман. Ещё три страны – Британия, Канада и Ирландия, гражданином которых предположительно Уилан является – отправили запросы в российский МИД. Сейчас их рассматривают, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Встречи организуют если иностранец подтвердил что хочет этих посещений. Ранее британский МИД высказал серьёзную озабоченность в связи с делом Уилана. Его используют как пешку в политической игре, такое мнение высказал министр иностранных дел Соединённого Королевства Джереми Хант. Скандал вокруг Уилана начался после того как в конце прошлого года задержали в центре Москвы сотрудники ФСБ. Источник Росбалта в силовых структурах сообщил, что это произошло сразу после получения флэшки со списком сотрудников одного из российских секретных ведомств.
Уилан возглавляет службу безопасности в крупной компании США, которая базируется в Мичигане и производит комплектующие для автомобилей. Там сообщили, что иностранец поехал в Москву по личным делам, а не был в служебной командировке, передаёт ТАСС.
Комментарии3
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novichok_ 08 января 2019 | 16:12
Сначала пусть предоставят допуск к Скрипалям....
captainobvious 08 января 2019 | 16:23
а с какой собственно стати вы на это рассчитываете, болезные? или ВНЕЗАПНО вспомнили о существовании дипломатических норм, о которых сами забываете всякий раз, когда вам это удобно?
casanty 08 января 2019 | 17:37
Это серьёзно ... 4 крупные мировые державы борются за своего гражданина . Напрягутся - отобьют . Надо менять .