На ВДНХ на одном из баннеров заклеили даты, связанные с трагическими событиями в новейшей российской истории

На ВДНХ в павильоне истории России на одном из баннеров заклеили даты, связанные с трагическими событиями в новейшей российской истории. На это обратил внимание один из посетителей выставки Алексей Шиврин. Об этом он рассказал Эху.

Представитель пресс-службы исторического парка «Россия – моя история» Александр Тарасов сказал Эху, что пока не знает, почему заклеены эти даты.

Тарасов добавил, что завтра сотрудники парка попытаются разобраться в произошедшем.