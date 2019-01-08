На ВДНХ на одном из баннеров заклеили даты, связанные с трагическими событиями в новейшей российской истории
На ВДНХ в павильоне истории России на одном из баннеров заклеили даты, связанные с трагическими событиями в новейшей российской истории. На это обратил внимание один из посетителей выставки Алексей Шиврин. Об этом он рассказал Эху.
Представитель пресс-службы исторического парка «Россия – моя история» Александр Тарасов сказал Эху, что пока не знает, почему заклеены эти даты.
Тарасов добавил, что завтра сотрудники парка попытаются разобраться в произошедшем.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novichok_ 08 января 2019 | 16:05
А этот Шиврин - не провокатор?
Кроме него это кто-нибудь видел?
polsan 08 января 2019 | 16:12
Умеют ли тролли читать?! ) В новости написано так же, что :
Представитель пресс-службы исторического парка «Россия – моя история» Александр Тарасов сказал Эху, что пока не знает, почему заклеены эти даты.
Тарасов добавил, что завтра сотрудники парка попытаются разобраться в произошедшем.
Значит это видел не только Шиврин! А ты тролль, если хочешь увидеть поезжай сам и посмотри! )
novichok_ 08 января 2019 | 16:17
polsan: А ты веришь всем публикациям "Эха"?
Наивный...
polsan 08 января 2019 | 16:27
novichok_: если ты не веришь, зачем ты тут годами сидишь и каждый день ходишь:?!)) Скажи мне спасибо, что я открыл тебе ветку получишь похвалу от своего куратора! )
zapadnay 08 января 2019 | 16:12
novichok_:
Заклеивай не заклеивай, а вся страна помнит.
ykra_dupa 08 января 2019 | 16:17
zapadnay: Все эти события произошли когда были живы такие скоты как немцов и грязная жидовка новодворская ,как только этих тварей сожрали черви , в России не происходило столь масштабных трагедий ,совпадение ?
edyunia 08 января 2019 | 16:20
ykra_dupa: \\Все эти события произошли\\
PS Вот cpaкa подтвердит что я прав.
alena01 08 января 2019 | 16:38
ykra_dupa:
Пожар в "Зимней вишне", взрывы и падения самолетов, обрушения домов - не "масштабные"???
viktorova 08 января 2019 | 16:44
ykra_dupa: /когда были живы такие скоты .../
Ты вроде как тоже живой ещё был...
in_cat_we_trust 08 января 2019 | 16:53
ykra_dupa: ты кого червями назвал, жoпoголовый?
edyunia 08 января 2019 | 16:17
zapadnay: \\вся страна помнит.\\
Холопы помнят!? Скажет барин что не было такого - так оно и будет. А кто начнёт фальсифицировать или переписывать историю - тому мало не покажется.
kreamssdick 08 января 2019 | 16:07
надо эти ужасные события передвинуть на лихие девяностые
kisa2000 08 января 2019 | 16:21
"Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо".
svetalana 08 января 2019 | 16:22
Если только "попытаются разобраться", то точно не разберутся, как не разобрались до сих пор наши власти ни с "Курском", ни с Норд-Остом, ни с Бесланской трагедией. Чем больше замалчивания и стараний скрыть следы, тем больше подозрений.
ladyirina 08 января 2019 | 16:40
Увеличение пенсионного возраста не удастся "заклеить" никому.
penderezky 08 января 2019 | 16:42
Вот это новость, вот это да! В стенгазете заклеили статейки. Хунта! Озеро! ОПГ!
oneoretwo 08 января 2019 | 16:46
...заклеивай - не заклеивай, а на трибунале в гааге напомнят....
svetalana 08 января 2019 | 17:15
oneoretwo: да не будет никакой Гааги! Заладили, как заклинание: Гаага, Гаага! Сидеть, пыхтеть, терпеть т ждать, что все само рассосется и образуется - милое дело!
ft18 08 января 2019 | 16:49
Путэн - это Сщщасье!!
gregor 08 января 2019 | 16:55
На ВДНХ на одном из баннеров заклеили даты, связанные с трагическими событиями в новейшей российской истории
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не было никаких трагедий ,одни победы ,удачи и праздники .
Всё ширится и ширится , всё блестит и пахнет ,при руководстве нашего любимого вождя и учителя , нашего кормчего и солнцеподобного руководителя .
Он даже в туалет не ходит ,он выше этих буржуазных изысков .
vinsentvangog2 08 января 2019 | 16:56
... да ...в советском союзе тоже не было ничего трагического , это там на Западе загнивающем , а у нас то всё как в СКАЗКЕ ( социализме - коммунизме ) , вот вернут ещё ГОСУДАРСТВЕННУЮ идеологию ... и заживём КАК В СКАЗКЕ ... АМИНЬ ...ОДНАКО .....