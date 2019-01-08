В Турции начался судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Дипломат был застрелен 19 декабря 2016-го года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции. Он был убит на месте преступления. Обвинение в убийстве Карлова предъявлено 28 подозреваемым. Часть из них – бывшие полицейские. Среди обвиняемых и оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, который живет в США. Непосредственно на скамье подсудимых 18 обвиняемых, включая одну женщину.