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Эксклюзив Эха 15:35, 08 января 2019

В парке на ВДНХ заклеили даты трагических событий, произошедших во время президентства Путина и Медведева

В одном из павильонов парка «Россия – моя история» на ВДНХ заклеили даты трагических событий, произошедших во время президентства Путина и Медведева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посетитель выставки Алексей Шиврин.

По его словам, он бы не обратил внимания на большую таблицу под названием «От Рюрика до Путина», если бы не заклеенные бумажками несколько событий в разделе «XXI век».

«В интернете таблица оказалась в свободном доступе. Среди четырех заклеенных событий оказались катастрофа на подводной лодке «Курск», захват заложников на «Норд-Осте», теракт в Беслане и война с Грузией», — сказал он.

Шиврин также добавил, что другие мрачные события российской истории, такие как репрессии 37-го года и «дело врачей» остались нетронутыми.

Комментарии

7

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ura_123 08 января 2019 | 15:47

Если я никого не вижу,значит и меня никто не видит?

danko1 08 января 2019 | 15:52

ura_123: Там, где Путин, только беда, но люди должны считать всё победой.
Зазеркалье.

ura_123 08 января 2019 | 15:56

danko1: Так вот же! А рассияне в ”домике"))))
Как та скульптурная группа из макак "Ничего не вижу,ничего не слышу...”

zapadnay 08 января 2019 | 15:49

Невозможно скрыть эти трагические события, потому что вся страна является свидетелем этого.

jetsam 08 января 2019 | 15:51

еще и америку с британией заклеить...и германию.....
и закон ома, ньютона вычеркнуть....
скорость света приравнять к аршину,
вес бозона хиггса - к пуду и переименовать в скрепку...
доллар забыть,
рубль печатать на карельской бересте....
отечественный дурфон производить на тагильском тракторном заводе.
рунет распространять по подписке и, исключительно, на дискетах 5"

заживем!

looking_deep_into 08 января 2019 | 15:52

Это по приказу Путина, сначала написали эти даты, а потом заклеили.
Эхо Москвы, дно ещё не подпирает снизу?

ura_123 08 января 2019 | 15:58

looking_deep_into: Это це хлопчик,конечно же не по приказу путэна,а от врождённого холуяжа ответственных товарищей перед вертикалью)))

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