В парке на ВДНХ заклеили даты трагических событий, произошедших во время президентства Путина и Медведева

В одном из павильонов парка «Россия – моя история» на ВДНХ заклеили даты трагических событий, произошедших во время президентства Путина и Медведева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посетитель выставки Алексей Шиврин.

По его словам, он бы не обратил внимания на большую таблицу под названием «От Рюрика до Путина», если бы не заклеенные бумажками несколько событий в разделе «XXI век».

«В интернете таблица оказалась в свободном доступе. Среди четырех заклеенных событий оказались катастрофа на подводной лодке «Курск», захват заложников на «Норд-Осте», теракт в Беслане и война с Грузией», — сказал он.

Шиврин также добавил, что другие мрачные события российской истории, такие как репрессии 37-го года и «дело врачей» остались нетронутыми.