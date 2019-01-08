В Таллине на улицах появились плакаты с надписями «здесь только эстонцы» и «здесь только русские»

Выяснилось, что это – акция партии «Эстония 2000». Ее лидер Кристина Каллас объяснила, что плакаты должны были привлечь внимание к главной проблеме страны – разобщенности жителей и их противопоставлении одной части населения другой. Каллас извинилась перед теми, кого задели эти плакаты. Цель нашей партии – чтобы не было повода для размещения подобной рекламы, — сказала Каллос. Она призвала не прятать голову в песок и не игнорировать проблему.