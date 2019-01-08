В Таллине на улицах появились плакаты с надписями «здесь только эстонцы» и «здесь только русские»
Выяснилось, что это – акция партии «Эстония 2000». Ее лидер Кристина Каллас объяснила, что плакаты должны были привлечь внимание к главной проблеме страны – разобщенности жителей и их противопоставлении одной части населения другой. Каллас извинилась перед теми, кого задели эти плакаты. Цель нашей партии – чтобы не было повода для размещения подобной рекламы, — сказала Каллос. Она призвала не прятать голову в песок и не игнорировать проблему.
Комментарии16
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vasya_von_smetankin 08 января 2019 | 15:42
Проклятые эстонцы не хотят, чтобы у них дома тоже хозяйничал Кремль.
Вот русофобы.
looking_deep_into 08 января 2019 | 15:47
vasya_von_smetankin:
А, чтобы не "хозяйничал Кремль" нужно дискриминировать русских по национальному признаку?
putn_pnh 08 января 2019 | 15:48
looking_deep_into: по языковому логичнее
kottigr1 08 января 2019 | 15:50
looking_deep_into: О какой дискриминации Вы речь ведёте? Эстония место проживания граждан Эстонии. РФ - место проживания россиян. Иностранцы в этих странах пользуются одинаковыми правами..
ykra_dupa 08 января 2019 | 15:50
vasya_von_smetankin: Гитлер тоже не хотел ,что бы в Германии хозяйничали евреи , и не плохо справлялся скажу я вам !))))
kottigr1 08 января 2019 | 15:58
ykra_dupa: Сталин боролся за то что бы в СССР хозяйничали советские люди, а остальных он отправлял в "теплушках" в концлагеря ГУЛАГа...
mikr 08 января 2019 | 15:42
В Латвии есть детские сады с баннерами "Judenfrei". Такое в этой стране считается вполне приемлемо.
rihard 08 января 2019 | 15:55
mikr: Ты бы мразь указывал подробности.
Частный детский садик Pūcīte ("Совенок"), принадлежащий депутату Национального союза VL-TBДННЛ Иманту Парадниексу, известному своими праворадикальными убеждениями, снова оказался в центре скандала, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 6 мая, на калитке этого заведения, прямо рядом с его названием, прохожие увидели надпись Judenfrei.
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rihard 08 января 2019 | 15:59
rihard: Телезрители вот написали. И в полицию пошли, что правильно".
Подробности: https://regnum.ru/news/1798729.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
tv_victim 08 января 2019 | 15:44
Европа, фигли...
kottigr1 08 января 2019 | 15:44
В Эстонии живут эстонцы, в РФ живут россияне, а русские живут в Китае - там находится единственное место на земле где русские люди официально имеют свою землю и автономию...
gena462 08 января 2019 | 15:49
Вот фошизды.
novichok_ 08 января 2019 | 15:57
А еще у них бывшие эсэсовцы по улицам маршируют...
captainobvious 08 января 2019 | 15:58
таков уж нынешний эстонский режим, что появлению на улицах города знаков узаконенной сегрегации никто уже даже не удивляется...
nikchimzwet886 08 января 2019 | 16:00
А если бы в Москве такое? Какая нибудь партия написала плакаты: "Здесь только украинцы", "Здесь только узбеки". "Здесь только таджики", "Здесь только русские", "Здесь только армяне"... Всё: 10 автозаков и этой партии нету.
za_stalina 08 января 2019 | 16:02
Идея то не плохая, проблема есть. Но решать надо цивилизовано. И предоставить русским права наравне с эстонцами.