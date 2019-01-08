Виновник утечки личных данных сотен немецких политиков и знаменитостей действовал в одиночку

Это 20-летний гражданин Германии. Согласно предварительным данным, мотивом стала личная неприязнь к потерпевшим. Об этом заявил представитель ведомства по борьбе с интернет-преступностью Георг Унгефук. О масштабной утечке личных данных стало известно на прошлой неделе. В сеть попала информация примерно о тысяче человек. Это номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, кредитные карты, истории переписки в социальных сетях. Власти подтвердили, что среди пострадавших и канцлер Ангела Меркель. В сети оказались номер ее факса, адрес почты и несколько писем.