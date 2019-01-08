Турецкие спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате кораблекрушения в Черном море
«Это граждане Украины», — сообщил украинский посол в Турции Андрей Сибига. Накануне в Черном море во время шторма затонуло грузовое судно «Волга-Балт». По данным турецких СМИ, погибли 6 человек. Россиян на борту не было.
Комментарии7
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testmeter 08 января 2019 | 15:39
Ну да, ну да... Судно «Волга-Балт», перевозившее уголь с оккупированного Донбасса, а россиян на борту не было. Стесняются почему-то своих российских паспортов с Крымской пропиской или паспортов ДыНыРы, ЛыНыРы.
Этонемы, настамнет.
tiridas 08 января 2019 | 15:47
testmeter: "Дядя Петя, ты дурак?"
х/ф "Серёжа"
tiridas 08 января 2019 | 15:50
testmeter: tiridas: Соболезнования родным и близким трагически погибших членов экипажа вне зависимости от гражданства.
tiridas 08 января 2019 | 15:59
testmeter: Береговая охрана подняла тело одно из украинских моряков, погибших во время аварии судна у берегов Турции. Об этом во вторник, 8 января, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в соцсети Тwitter.
Он отметил, что поисковые работы продолжаются.
unprejudiced 08 января 2019 | 15:40
Что то не вижу радостных комментариев либриоидов которые так восхищаются если кто из россиян где гибнет
anemon 08 января 2019 | 15:50
unprejudiced: Твой - первый! 11-80 - считай, в кармане!
bandera 08 января 2019 | 16:02
Это Крымчане с 2 паспортами?