Путин: Калининградская область стала полностью независимой в энергетике

Европейские страны могут покинуть энергокольцо России, и это не скажется на благополучии региона. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Владимир Путин сегодня открыл терминал по приему газа в хранилище с плавучей регазификационной установки. По мнению президента, это сведет на нет транзитные риски для Калининградской области.