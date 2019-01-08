Путин: Калининградская область стала полностью независимой в энергетике
Европейские страны могут покинуть энергокольцо России, и это не скажется на благополучии региона. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.
Владимир Путин сегодня открыл терминал по приему газа в хранилище с плавучей регазификационной установки. По мнению президента, это сведет на нет транзитные риски для Калининградской области.
Комментарии9
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unprejudiced 08 января 2019 | 15:15
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства «Калибр» с дальностью полета более 4,5 тысячи километров.
«Создание новейшей высокоточной КР „Калибр-М“ корабельного базирования находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны. Разработка „Калибра-М“ включена в госпрограмму вооружений до 2027 года, ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Новое оружие будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» как вдвое большей дальностью стрельбы, так и размерами.
«Ракета будет существенно больше, вес боевой части приближается к тонне. „Калибр-М“ предназначен для уничтожения объектов на суше и может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью», — продолжил собеседник агентства.
Оснащать новыми ракетами планируется подлодки и крупные надводные корабли, начиная с фрегата.
vilingrad 08 января 2019 | 15:21
unprejudiced: Калининградская область стала полностью независимой в энергетике»
«как вдвое большей дальностью стрельбы, так и размерами»
На твоем рационе питания это не скажется. По крайней мере, на размере. Про твою дальность стрельбы сомнения были еще до победоносных и умопомрачительных успехов вас с Путиным в оружейной сфере:)
Независимой от России?
luger_max_otto 08 января 2019 | 15:27
Дык если прикрыть остатки производства и вывести войска- то энергетическая независимость Калининградской области будет еще более очевидной.
wojskowy Марек Качоровски 08 января 2019 | 15:32
vilingrad: При этом молчат в тряпочку, что когда вводили антисанкции, то было принято решение, что ввоз продуктов из Польши в Калиниградскую частными лицами на личных автомобилях не ограничен, поскольку доставлять его из России слишком дорого, а многие продукты, такие как свежие овощи, молочные и так далее и вообще не возможно. Всё прибалтийское побережье Польши летом это на 80% автомобили из Калиниградской области и Германии.
ostapba 08 января 2019 | 15:52
unprejudiced: юрыст,ты как специалист по воде, наверняка знаешь наиболее выгодный путь доставки вечной мерзлоты в Сахару.
Нужно мерзлоту в тундре растопить, залить в бочки и ледоколом доставить в пустыню Сахара.. Потом на месте воду заморозить в лед. И использовать целительный холод при снабжении африканцев русским мороженным.
По цене 48 коп. За брикет.
Или МАХ 34-46 даже..
vitalijivanovich 08 января 2019 | 15:21
Амурские острова Китаю, юго-восток Баренцева моря Норвегии, Курильі Японии. Калининграду приготовиться?))
yakutt86 08 января 2019 | 15:23
Все верно, пусть себе дороже, зато с "агрессором" не дружить.
viktorova 08 января 2019 | 15:27
Вроде как недавно все портяноиды верещали, что сжиженный газ очень дорогой и прибалты совсем дурачки, построившие терминал для американского и норвежского газа. А сейчас путя с гордостью повторяет то, что литовцы сделали в 2014 году. И тут отстал на пятилетку...
zhrv 08 января 2019 | 15:58
- "Калининградская область стала полностью независимой в энергетике"
Не припомню, чтобы они там страдали он нехватки энергии, и сидели при свечах.
Скоро ли нам сообщат, что область теперь независима и плане обеспечения воздухом, осадками, солнцем?