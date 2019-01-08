Чемпионат мира по быстрым шахматам в Новом году может вновь пройти в России

Такой вероятности не исключил Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года, который с успехом прошел в конце декабря в Санкт-Петербурге, изначально должен был состоятся в Эр-Рияде. Однако ФИДЕ обратилась с пожеланием перенести турнир. Об этом настоятельно просили израильские шахматисты, имевшие проблемы с получением виз Саудовской Аравии. При этом турнир сохранил имя короля Салмана, а Саудовская Аравия являлась соорганизатором соревнований.

Как рассказал ТАСС глава Международной шахматной Федерации Аркадий Дворкович, в ближайшее время он проведет переговоры с представителями королевства относительно места проведения чемпионата мира в нынешнем году. Отметив, что юридически контракт на проведение турнира все еще у Саудовской Аравии. Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов признался, что Россия может вновь принять у себя лучших шахматистов планеты. Проведя Чемпионат Мира также под патронажем короля Салмана.