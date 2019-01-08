Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова

Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве. Как считают в Токио, дополнительные претензии могут осложнить и без того напряженные переговоры о заключении мирного договора. Источники газеты утверждают, что Япония, скорее всего, выплатит компенсации бывшим жителям островов и их потомкам из собственного бюджета.

В середине января для переговоров в Москву приедет министр иностранных дел Японии, а в конце месяца премьер-министр Синдзо Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все усилия, чтобы наладить отношения с Россией. Это заявление имеет под собой какие-то основания, но грядущие перемены в отношениях двух стран вряд ли будут выгодны для России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Владимир Рыжков. Япония никогда не поставит на карту свои отношения с США ради островов Курильской гряды, считает Владимир Рыжков.