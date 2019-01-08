Z Архив новостей новости
5 11 6 2629
Эксклюзив Эха 15:01, 08 января 2019

Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова

Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве. Как считают в Токио, дополнительные претензии могут осложнить и без того напряженные переговоры о заключении мирного договора. Источники газеты утверждают, что Япония, скорее всего, выплатит компенсации бывшим жителям островов и их потомкам из собственного бюджета.
В середине января для переговоров в Москву приедет министр иностранных дел Японии, а в конце месяца премьер-министр Синдзо Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все усилия, чтобы наладить отношения с Россией. Это заявление имеет под собой какие-то основания, но грядущие перемены в отношениях двух стран вряд ли будут выгодны для России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Владимир Рыжков. Япония никогда не поставит на карту свои отношения с США ради островов Курильской гряды, считает Владимир Рыжков.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kp6ic 08 января 2019 | 15:10

совсем нас за лохов считают... царь, видимо, дал им повод.

igor919191 08 января 2019 | 15:24

kp6ic: Так в 1905 когда они пол Сахалина оттяпали, ни один японский либерал не договаривался об возврате территорий. А у нас Пономарь даже переговоры вел, добрые ребята.

vitalijivanovich 08 января 2019 | 15:14

феєрично!

unprejudiced 08 января 2019 | 15:18

Свиток с текстом томоса о сомнительной «автокефалии» раскольнической «православной церкви Украины» (ПЦУ), выставленный накануне на всеобщее обозрение в Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве, уехал в обратный путь в Стамбул.

Напомним, как ранее сообщалось, в документе, врученном константинопольским патриархом Варфоломеем «главе» ПЦУ Епифанию, отсутствуют необходимые подписи членов Вселенского святейшего синода Константинопольского патриархата.

В связи с этим недооформленный свиток, которому вчера радостно поклонялись «свидомые верующие», полетит обратно к Варфоломею.


Или проще, поводили майданутым по губам некой бумажкой под названием томос, которая еще и неверно оформлена и увезли обратно. Потом скорее всего по тихому свиток криминальному авторитету нарику привезут в Днепропетровск, потому он же за него забашлял скорее всего.
Кстати свидомые, вы хоть вчера сходили в некое подобие монастыря, пофапали на томос?

(комментарий скрыт)

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 08 января 2019 | 15:19

Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова
-
Им за 35 млн китайцев от эпохи Халкин Гола
до Маньчжурии с кровью советских
не расплатиться, если считать начать кто кому должен...

buzukin075 08 января 2019 | 15:22

Третий день упорно продолжается японо-курильский онанизм с участием Вовика Рыжкова.

Ну и шо, мля - куй продест? Ни дня без провокаций? Новый финансово-грантососный год стартовал? Нет, ребята! Обломаетесь. А за пропаганду и призывы к отторжению российских территорий для профилактики надо бы вам впендюрить, вот и получился бы и куй, и протест в рафинированно чистом виде :)

ai65_qi60 08 января 2019 | 15:24

ДА, повезло жителям Курил! Получат компенсацию и станут жителями Японии. Теперь очередь жителей Калининграда. Интересно, кому достанется Краснодарский край?

igor919191 08 января 2019 | 15:28

ai65_qi60: Мечты, мечты, а хрена толку....

gena462 08 января 2019 | 15:46

ai65_qi60: Краснодарский край Украине и даром не нужен, а вот Кенигсберг и часть Карелии ждут своего часа.

zhrv 08 января 2019 | 15:50

Там уже почти все "порешали", и поделили. Исно, что мнение народа, которому все это принадлежит, по идее, никто на спрашивал, и спрашивать не собирается... Налетай, подешевело!

vladimir1967 08 января 2019 | 15:59

Наивные японцы. Царек не выполнил договор о дружбе с Украиной , собственноручно подписанный . С чего японцы решили что царек выполнит бумажку 1956 года?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 98 6 9022 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 59 6 11109 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 554 6 66601 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Новости

Путин: Выход прибалтийских государств из российского энергетического кольца – это их дело «За это заплатят их налогоплательщики», — заявил президент Путин, открывая терминал по приему газа с плавучей платформы в Калининграде…

5 44 6 5480
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 268 6 34076 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19303 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 56 6 7212 04.01
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 55 6 7165 07.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 224 6 29380 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 346 6 47326 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 183 6 25202 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 89 6 13997 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Год конституционных фантазий: как изменить то, чего не существует? У всех конституционных поправок последнего времени в России был и остается один единственный бенефициар, и его слово будет последним и решающим…

5 82 6 13112 12:44
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 58 6 9289 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

New Horizons передал первые снимки с дальних окраин Солнечной системы Зонду удалось сфотографировать поверхность астероида, расположенного далеко за орбитой Плутона…

5 63 6 10609 03.01
Kкосмос, фото, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8735 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения

Популярное за неделю

Новости

Япония, по некоторым данным, планирует отказаться от компенсаций по Курилам Ранее руководители двух стран обещали ускорить заключение мирного договора на основе декларации 56-го года, которая подразумевает передачу двух островов под контроль Токио…

5 24 6 11407
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 145 6 193556 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 104 6 26016 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 349 6 375258 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 184 6 132877 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7540962
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3850001

Сегодня в эфире