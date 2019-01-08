Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова
Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве. Как считают в Токио, дополнительные претензии могут осложнить и без того напряженные переговоры о заключении мирного договора. Источники газеты утверждают, что Япония, скорее всего, выплатит компенсации бывшим жителям островов и их потомкам из собственного бюджета.
В середине января для переговоров в Москву приедет министр иностранных дел Японии, а в конце месяца премьер-министр Синдзо Абэ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все усилия, чтобы наладить отношения с Россией. Это заявление имеет под собой какие-то основания, но грядущие перемены в отношениях двух стран вряд ли будут выгодны для России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Владимир Рыжков. Япония никогда не поставит на карту свои отношения с США ради островов Курильской гряды, считает Владимир Рыжков.
Комментарии11
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kp6ic 08 января 2019 | 15:10
совсем нас за лохов считают... царь, видимо, дал им повод.
igor919191 08 января 2019 | 15:24
kp6ic: Так в 1905 когда они пол Сахалина оттяпали, ни один японский либерал не договаривался об возврате территорий. А у нас Пономарь даже переговоры вел, добрые ребята.
vitalijivanovich 08 января 2019 | 15:14
феєрично!
unprejudiced 08 января 2019 | 15:18
Свиток с текстом томоса о сомнительной «автокефалии» раскольнической «православной церкви Украины» (ПЦУ), выставленный накануне на всеобщее обозрение в Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве, уехал в обратный путь в Стамбул.
Напомним, как ранее сообщалось, в документе, врученном константинопольским патриархом Варфоломеем «главе» ПЦУ Епифанию, отсутствуют необходимые подписи членов Вселенского святейшего синода Константинопольского патриархата.
В связи с этим недооформленный свиток, которому вчера радостно поклонялись «свидомые верующие», полетит обратно к Варфоломею.
Или проще, поводили майданутым по губам некой бумажкой под названием томос, которая еще и неверно оформлена и увезли обратно. Потом скорее всего по тихому свиток криминальному авторитету нарику привезут в Днепропетровск, потому он же за него забашлял скорее всего.
Кстати свидомые, вы хоть вчера сходили в некое подобие монастыря, пофапали на томос?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 08 января 2019 | 15:19
Япония не будет требовать компенсации от России за Южно-Курильские острова
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Им за 35 млн китайцев от эпохи Халкин Гола
до Маньчжурии с кровью советских
не расплатиться, если считать начать кто кому должен...
buzukin075 08 января 2019 | 15:22
Третий день упорно продолжается японо-курильский онанизм с участием Вовика Рыжкова.
Ну и шо, мля - куй продест? Ни дня без провокаций? Новый финансово-грантососный год стартовал? Нет, ребята! Обломаетесь. А за пропаганду и призывы к отторжению российских территорий для профилактики надо бы вам впендюрить, вот и получился бы и куй, и протест в рафинированно чистом виде :)
ai65_qi60 08 января 2019 | 15:24
ДА, повезло жителям Курил! Получат компенсацию и станут жителями Японии. Теперь очередь жителей Калининграда. Интересно, кому достанется Краснодарский край?
igor919191 08 января 2019 | 15:28
ai65_qi60: Мечты, мечты, а хрена толку....
gena462 08 января 2019 | 15:46
ai65_qi60: Краснодарский край Украине и даром не нужен, а вот Кенигсберг и часть Карелии ждут своего часа.
zhrv 08 января 2019 | 15:50
Там уже почти все "порешали", и поделили. Исно, что мнение народа, которому все это принадлежит, по идее, никто на спрашивал, и спрашивать не собирается... Налетай, подешевело!
vladimir1967 08 января 2019 | 15:59
Наивные японцы. Царек не выполнил договор о дружбе с Украиной , собственноручно подписанный . С чего японцы решили что царек выполнит бумажку 1956 года?