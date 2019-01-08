В павильоне на ВДНХ заклеили даты, связанные с Бесланом, «Норд-Остом» и подлодкой «Курск»

На это обратил внимание один из посетителей. Таблица всех важных событий российской истории от Рюрика до Путина висит на стене 57-ого павильона. Как пишет у себя в Facebook москвич Алексей Шиврин, неизвестные заклеили лентой четыре важных события, которые приходятся на XXI век. Он опубликовал у себя на странице снимки и объяснил, что оригинальную таблицу нашел в интернете.

Заклеены изначально отмеченные в хронологии важных событий катастрофа подводной лодки «Курск», захват заложников на Дубровке и в Беслане, а также война в Грузии, отмечает портал Insider. Телеканалу «Дождь» удалось связаться с администрацией проекта «Россия – моя история».

В пресс-службе заявили, что упомянутый баннер не является частью экспозиции. Он находится в складской зоне вместе с оборудованием, которое использовалось для реконструкции павильона. Выставка «Россия – моя история» на ВДНХ заработала в конце декабря. На церемонии открытия были мэр Москвы и патриарх Кирилл.