В павильоне на ВДНХ заклеили даты, связанные с Бесланом, «Норд-Остом» и подлодкой «Курск»
На это обратил внимание один из посетителей. Таблица всех важных событий российской истории от Рюрика до Путина висит на стене 57-ого павильона. Как пишет у себя в Facebook москвич Алексей Шиврин, неизвестные заклеили лентой четыре важных события, которые приходятся на XXI век. Он опубликовал у себя на странице снимки и объяснил, что оригинальную таблицу нашел в интернете.
Заклеены изначально отмеченные в хронологии важных событий катастрофа подводной лодки «Курск», захват заложников на Дубровке и в Беслане, а также война в Грузии, отмечает портал Insider. Телеканалу «Дождь» удалось связаться с администрацией проекта «Россия – моя история».
В пресс-службе заявили, что упомянутый баннер не является частью экспозиции. Он находится в складской зоне вместе с оборудованием, которое использовалось для реконструкции павильона. Выставка «Россия – моя история» на ВДНХ заработала в конце декабря. На церемонии открытия были мэр Москвы и патриарх Кирилл.
Комментарии21
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kindman_a 08 января 2019 | 15:08
Дебилы, память человеческую - не заклеишь...
pattrick1 08 января 2019 | 15:14
Как пишет у себя в Facebook москвич Алексей Шиврин, неизвестные заклеили лентой четыре важных события, которые приходятся на XXI век...
Ежу понятно, что носатый Алексей Шиврин сам заклеил этот стенд?
tant14 08 января 2019 | 15:49
pattrick1: Понятное дело, уничтожать память о катастрофах, связанных с правлением Путина, могут только противники Путина.
Они хотят его опорочить и представить дело так, что он боится их упоминания.
А между тем на вопрос:
Что случилось с подводной лодкой "Курск"?
Путин ответил прямо и откровенно: Она утонула.
То есть ничего он не боится.
luger_max_otto 08 января 2019 | 15:15
Такой цензурированный стенд с путинскими достижениями сам по себе- память эпохи.
zor 08 января 2019 | 15:45
luger_max_otto: Это вы хорошо подметили.По сторонам стенда можно еще поставить бочки с песком,что было где прятать голову.Тут заклеили,там спрятали и тогда прекрасная маркиза все хорошо ,все хорошо!
gvs 08 января 2019 | 15:08
Павильон истории превратили в вольер истории... Или клетку ))
romashka__ 08 января 2019 | 15:12
gvs: Идиоты. Историю не перепишешь.
pattrick1 08 января 2019 | 15:21
romashka__:
Ты же переписываешь? Ты же называешь Бориса Дурицкого единственным лидером демократической оппозиции, которого боялся В.Путин, хотя наверняка прекрасно помнишь, что московская демшиза не любила Борис Ефимыча, за то что он презирал своих соратников, называл толпу "хомичками", а потом с Серёгой Пархоменко за деньги слили протест на Сахарова в 2012 году?
ostapba 08 января 2019 | 15:26
pattrick1: а где можно просмотреть новогоднее поздравление с обращеним к русскому народу от Путина?
Тоже заклеили, а почему даже??
igor919191 08 января 2019 | 15:12
Мама дорогая! Что наделали гады КГБшные, не нарисовали три даты. Либералы теперь вымрут от злобы.
vilingrad 08 января 2019 | 15:16
igor919191: е, не нарисовали три даты«
Там и погибло всего ничего, на всю-то Россию. Тетки еще нарожаютъ...
Ты- воплотившаяся в плоть и говно мечта чекиста:)
igor919191 08 января 2019 | 15:19
vilingrad: Возьми ружо и застрелись назло кровавой власти.
ostapba 08 января 2019 | 15:31
igor919191: ружо??
А снайпер ждал, пока изо рта чучелы пойдет пар дыхания..при выступлении.
А то в год развала немецко русской дружбы пришлось перезаписывать речь вождя без пара. На параде весь пар дыхания ушел в свисток.
Хоть мороз был тогда нехилый.
Сибиряки выживали в монгольских тулупах.
С валенками даже.
igor919191 08 января 2019 | 15:59
ostapba: Праздники закончились. А вы водку хлещете, как "машина бензин". Каша вместо мозгов уже. Такую хрень рисуете.
vilingrad 08 января 2019 | 15:14
Заклеили- и нету. Ловкость рук, башка в песке- и никаких проблем. Ох, ждут Вову сюрпризы от собственного электората...
ed10075 08 января 2019 | 15:18
Период правления питерской клептократии следует заклеить одним большим черным листом,
как один из самых позорных периодов истории нашей страны.
pepetz 08 января 2019 | 15:24
Один всего и заметил, Остальные, даже и не подходили.
Что всегда было и есть На ВСХВ, ВДНХ?
Враньё голимое. Вот и идут мимо.
tv_victim 08 января 2019 | 15:30
pepetz: Да. Я на ВДНХ только в океанариуме бывал и люблю гонять на велике. Остальное там действительно совковый паноптикум, смотреть не на что.
kitaiss 08 января 2019 | 15:34
Представитель пресс-службы проекта «РосПо его словам, баннер не является частью экспозиции, он находится в складской зоне.
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недалёк тот час, когда вся новейшая рассейская история станет находицца в складской зоне...
ostapba 08 января 2019 | 15:40
.....Снежное безмолвие, тревожная тишина, оживление... Только одно живое во всей панораме — дыхание людей; кто простужен — ловит воздух ртом, счастливчики в валенках и теплом белье дырявят студеный воздух струйками теплого белого пара из носа.
Апофеозом фильма был тот момент, когда Сталин приблизился к микрофону и произнес свою короткую речь. Я представил себе счастье красноармейцев моего батальона, когда они увидят эти кадры: Отец — в скромной солдатской шинели, осунувшийся, но такой родной и любимый, — говорит со своими Детьми...
— Слушай, — спросил я Киселева, жадно вглядываясь в лицо Вождя, — а почему у него пар не идет изо рта?
Киселев окаменел. Я почувствовал, как замерло его плечо: он словно бы не слышал моего вопроса, а мне тогда исполнилось двадцать шесть, дипломатии учен не был, свято верил догмам: «Ничего не таи в душе, спрашивай все, что не понял, товарищи помогут разобраться во всем».
— Нет, но почему все же у товарища Сталина не идет пар изо рта? — продолжал удивляться я. — У всех шел, а у него — нет...
Сзади, из напряженно-тревожной темноты, кто-то спросил требовательным шепотом:
— Кто задал этот вопрос?
Киселев яростно толкнул меня коленом, закашлялся и показал глазами на дверь, поднимаясь со стула, шепнул, стараясь скрыть свои слова надрывным кашлем: «Иди за мной».....
kruzalova 08 января 2019 | 15:56
язычество. не вижу, значит и не было!