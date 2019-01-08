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14:35, 08 января 2019

Эрдоган: Турция намерена уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов

Турецкий президент назвал большой ошибкой заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Высокопоставленный американский чиновник накануне сказал, что США не будут выводить войска с северо-востока Сирии, пока турецкое правительство не гарантирует безопасность курдского ополчения, которое выступало союзником США в борьбе против ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Исламское государство – это террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Комментарии

23

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aleks50 Алексей Клубников 08 января 2019 | 14:39

Армян уничтожали, опыт огромный, теперь до курдов добрались, партнёры Вовы путина.

andreyoo 08 января 2019 | 14:52

aleks50: партнёры Вовы путина.
---
Странно, что вы не знаете, но Армян уничтожала и до курдов добрплась страна член НАТО.

tag188 08 января 2019 | 15:12

andreyoo: Странно, что вы не знаете, но Армян уничтожала страна член НАТО.
=========================
Османская империя в 1915 году состояла в НАТО??!
Во как!
Шедеврально!

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 08 января 2019 | 15:21

включая курдов
-
РФ не позволит за их вклад в разгром ИГИЛ.

neyexo 08 января 2019 | 15:32

tag188:
однако - как Турция попала в НАТО, прямо связано с армянами. СССР хотел вернуть для армян Карскую область, Молотов говорил об этом американцам на Потсдамской конференции, но понимания не нашел. СССР настойчиво обращался к Турции самостоятельно, ок. 1947 г., что и привело Турцию в НАТО. Заодно и Грецию взяли, чтобы не выбирать между ними.

haldey 08 января 2019 | 15:43

tag188: Как у Вас складно получается)))
Армян резали османы, а не Член НАТО Турция, евреев на мыло пускали гитлеровцы, а не Германия - член НАТО, индейцев уничтожили колонизаторы из европы, а не англичане... И все плохое совершал кто-то, только не западная цивилизация)))
А русские должны платить и каяться, особливо в том, что не делали... Это и есть либеральная демократия?)))
От же сучонок)))
Да, Вы, сударь, подлец!

plantagenista 08 января 2019 | 15:28

andreyoo: "страна член"

neyexo 08 января 2019 | 15:35

plantagenista:
member state обычно переводится государство-член или страна-участница

haldey 08 января 2019 | 14:57

aleks50: Член НАТО, не забывайте))) Походу, большинство членов НАТО в геноцидах поучаствовали, им это дело привычное)))

haldey 08 января 2019 | 14:59

А курдам надо было правильно выбирать союзника)))

plantagenista 08 января 2019 | 15:32

haldey:Порешительнее надо было дружить с Израилем.

haldey 08 января 2019 | 15:36

plantagenista: А тут-то при чем евреи? Или сам из этих, пейсатых, ну так научи евреев не обманывать, это вредно для здоровья)))

neyexo 08 января 2019 | 15:39

haldey:
у курдов не было цели воевать с игилом (запрещенным в России).
Если бы их не тронули, и не думали бы воевать.
Спасали себя, одновременно организовались, а это нежелательно для Турции, чем бы это ни было вызвано.
Причем в самой Турции есть известные писатели, певцы курдского происхождения, они обнимаются с Эрдоганом

neyexo 08 января 2019 | 15:43

вот певец-курд Татлисес, ихний Кобзон
https://www.youtube.com/watch?v=Orx87XtVGtc

prospero123 08 января 2019 | 14:40

Судя по победным реляциям Путина, Шойгу, Пескова и прочих, из террористов там только русские и остались. Остальных всех доблестные русские добровольцы победили.

anemon 08 января 2019 | 14:45

Все 40 миллионов курдов уничтожит?

eniro 08 января 2019 | 14:54

anemon: aleks50: И кто говорит, что Трамп лох? И что будет в "великой тройке" из России,Турции, Ирана? А давайте посмотрим на развитие событий через годик-другой. Ну вот уйдут пиндосы и тут, как обычно,... "Обоз" Крылова.

matsuvi 08 января 2019 | 14:51

Во монгол разбушевался!

i_c_e 08 января 2019 | 14:54

Уже Алеппо турки отжали у Асада «в полное управление». Курдистану, очевидно, независимости не светит. Интересно, Асаду они намерены что-то оставлять, или тоже в террористы, свои территории «оформив», запишут.

scimitar 08 января 2019 | 14:58

Похоже, у Эрдогана такие же чувства к курдам, как у Путина к украинцам. Мешают жить, негодяи.

sim202_ 08 января 2019 | 15:04

/// Исламское государство – это террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.///
Зато у нас есть ХАМАС и ХЕЗБОЛЛА...

tag188 08 января 2019 | 15:08

Значит скоро увидим новые сбитые российские самолеты.
Эрдоган слов на ветер не бросает!

spbdweller 08 января 2019 | 15:18

Эрдоган: Турция намерена уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов
-------------------
Чел затевает очередной геноцид.

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