Эрдоган: Турция намерена уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов
Турецкий президент назвал большой ошибкой заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Высокопоставленный американский чиновник накануне сказал, что США не будут выводить войска с северо-востока Сирии, пока турецкое правительство не гарантирует безопасность курдского ополчения, которое выступало союзником США в борьбе против ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Исламское государство – это террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
Комментарии23
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aleks50 Алексей Клубников 08 января 2019 | 14:39
Армян уничтожали, опыт огромный, теперь до курдов добрались, партнёры Вовы путина.
andreyoo 08 января 2019 | 14:52
aleks50: партнёры Вовы путина.
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Странно, что вы не знаете, но Армян уничтожала и до курдов добрплась страна член НАТО.
tag188 08 января 2019 | 15:12
andreyoo: Странно, что вы не знаете, но Армян уничтожала страна член НАТО.
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Османская империя в 1915 году состояла в НАТО??!
Во как!
Шедеврально!
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 08 января 2019 | 15:21
включая курдов
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РФ не позволит за их вклад в разгром ИГИЛ.
neyexo 08 января 2019 | 15:32
tag188:
однако - как Турция попала в НАТО, прямо связано с армянами. СССР хотел вернуть для армян Карскую область, Молотов говорил об этом американцам на Потсдамской конференции, но понимания не нашел. СССР настойчиво обращался к Турции самостоятельно, ок. 1947 г., что и привело Турцию в НАТО. Заодно и Грецию взяли, чтобы не выбирать между ними.
haldey 08 января 2019 | 15:43
tag188: Как у Вас складно получается)))
Армян резали османы, а не Член НАТО Турция, евреев на мыло пускали гитлеровцы, а не Германия - член НАТО, индейцев уничтожили колонизаторы из европы, а не англичане... И все плохое совершал кто-то, только не западная цивилизация)))
А русские должны платить и каяться, особливо в том, что не делали... Это и есть либеральная демократия?)))
От же сучонок)))
Да, Вы, сударь, подлец!
plantagenista 08 января 2019 | 15:28
andreyoo: "страна член"
neyexo 08 января 2019 | 15:35
plantagenista:
member state обычно переводится государство-член или страна-участница
haldey 08 января 2019 | 14:57
aleks50: Член НАТО, не забывайте))) Походу, большинство членов НАТО в геноцидах поучаствовали, им это дело привычное)))
haldey 08 января 2019 | 14:59
А курдам надо было правильно выбирать союзника)))
plantagenista 08 января 2019 | 15:32
haldey:Порешительнее надо было дружить с Израилем.
haldey 08 января 2019 | 15:36
plantagenista: А тут-то при чем евреи? Или сам из этих, пейсатых, ну так научи евреев не обманывать, это вредно для здоровья)))
neyexo 08 января 2019 | 15:39
haldey:
у курдов не было цели воевать с игилом (запрещенным в России).
Если бы их не тронули, и не думали бы воевать.
Спасали себя, одновременно организовались, а это нежелательно для Турции, чем бы это ни было вызвано.
Причем в самой Турции есть известные писатели, певцы курдского происхождения, они обнимаются с Эрдоганом
neyexo 08 января 2019 | 15:43
вот певец-курд Татлисес, ихний Кобзон
https://www.youtube.com/watch?v=Orx87XtVGtc
prospero123 08 января 2019 | 14:40
Судя по победным реляциям Путина, Шойгу, Пескова и прочих, из террористов там только русские и остались. Остальных всех доблестные русские добровольцы победили.
anemon 08 января 2019 | 14:45
Все 40 миллионов курдов уничтожит?
eniro 08 января 2019 | 14:54
anemon: aleks50: И кто говорит, что Трамп лох? И что будет в "великой тройке" из России,Турции, Ирана? А давайте посмотрим на развитие событий через годик-другой. Ну вот уйдут пиндосы и тут, как обычно,... "Обоз" Крылова.
matsuvi 08 января 2019 | 14:51
Во монгол разбушевался!
i_c_e 08 января 2019 | 14:54
Уже Алеппо турки отжали у Асада «в полное управление». Курдистану, очевидно, независимости не светит. Интересно, Асаду они намерены что-то оставлять, или тоже в террористы, свои территории «оформив», запишут.
scimitar 08 января 2019 | 14:58
Похоже, у Эрдогана такие же чувства к курдам, как у Путина к украинцам. Мешают жить, негодяи.
sim202_ 08 января 2019 | 15:04
/// Исламское государство – это террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.///
Зато у нас есть ХАМАС и ХЕЗБОЛЛА...
tag188 08 января 2019 | 15:08
Значит скоро увидим новые сбитые российские самолеты.
Эрдоган слов на ветер не бросает!
spbdweller 08 января 2019 | 15:18
Эрдоган: Турция намерена уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов
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Чел затевает очередной геноцид.