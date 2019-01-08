Эрдоган: Турция намерена уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов

Турецкий президент назвал большой ошибкой заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Высокопоставленный американский чиновник накануне сказал, что США не будут выводить войска с северо-востока Сирии, пока турецкое правительство не гарантирует безопасность курдского ополчения, которое выступало союзником США в борьбе против ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Исламское государство – это террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.