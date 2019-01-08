Посольство Великобритании запросило консульский доступ к задержанному Полу Уилану
Об этом ТАСС сообщили в британском диппредставительстве. Дипломаты рассчитывают на то, что встреча состоится в ближайшее время. ФСБ России объявило о задержании Уилана в конце декабря. Как утверждается, это произошло при проведении шпионской акции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Уилан – гражданин четырех стран: Великобритании, США, Канады и Ирландии. На прошлой неделе задержанного посетил в следственном изоляторе «Лефортово» американский посол Джон Хантсман.
Комментарии6
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captainobvious 08 января 2019 | 14:53
только в обмен на консульский доступ к насильственно удерживаемым на территории Великобритании российским гражданам Скрипалям...
haldey 08 января 2019 | 15:29
captainobvious: К российской гражданке Юлии Скрипаль! А предатель нам не нужен, решил его британский хозяин отравить, залечить до смерти, это уже не наши проблемы.
А британцам опять надо переключить внимание населения от брэкзита?))) Тереза, потанцуй, это внимание точно привлечет)))
captainobvious 08 января 2019 | 15:36
haldey: со Скрипалем-старшим не всё так просто... если бы он был обычным предателем, думаю, его бы давно уже всем предъявили, чтобы из его уст услышать подтверждение официальной британской версии случившегося... однако ему не дают слово. Значит, он может сказать (если он вообще ещё жив) нечто, мягко говоря, не вписывающееся в версию британской стороны.
evial 08 января 2019 | 15:15
За спрос денег не берут. Пусть просят
buzukin075 08 января 2019 | 15:25
Правильный ответ - он не желает с вами видеться и посылает нах-нах :)
volt76769 08 января 2019 | 15:25
Ну наверное только через пол года, после предоставления консульского доступа к удерживаемым англичанами Скрипалям!
А как же иначе? Принцип взаимности никто не отменял, на нем вся дипломатия держится...