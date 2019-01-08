Посольство Великобритании запросило консульский доступ к задержанному Полу Уилану

Об этом ТАСС сообщили в британском диппредставительстве. Дипломаты рассчитывают на то, что встреча состоится в ближайшее время. ФСБ России объявило о задержании Уилана в конце декабря. Как утверждается, это произошло при проведении шпионской акции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Уилан – гражданин четырех стран: Великобритании, США, Канады и Ирландии. На прошлой неделе задержанного посетил в следственном изоляторе «Лефортово» американский посол Джон Хантсман.