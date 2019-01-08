Путин: Выход прибалтийских государств из российского энергетического кольца – это их дело
«За это заплатят их налогоплательщики», — заявил президент Путин, открывая терминал по приему газа с плавучей платформы в Калининграде. По словам Путина, построенный терминал и его инфраструктура обеспечит стабильные поставки газа в регион, особенно в осенне-зимний период. Путин подчеркнул, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа.
Комментарии44
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region62 08 января 2019 | 14:38
добрая весть.
ura_123 08 января 2019 | 14:46
region62: О да,весть добрая. Прибалтика перестаёт зависишь от капризов масквабада)))
homa_brutt 08 января 2019 | 14:56
ura_123: Ну, таки да. Один (действительно один!) терминал в Клайпеде чего стоит! В прямом смысле.Да ещё и безрезультатные попытки оттяпать чот у Газпрома... Сплошные прибыля,одним словом...
za_stalina 08 января 2019 | 14:57
ura_123: И перестает быть политическим субъектом окончательно. И основным мотивом коматозной внутриполитической жизни будет тлеющая безысходная русофобия.
wojskowy Марек Качоровски 08 января 2019 | 15:14
Вам в очередной раз лапшу на уши навесили, а вы вместо того, что бы информацию отыскать в СМИ. верите всему и ещё от себя чушь несёте. Прибалтика ещё два года назад предупредила, что переходит на стандарты ЕС по передачи электроэнергии, это естественно, так как она входит в шенгенскую зону. И что в этой новости интересного? Чего здесь обсуждать и делать из этого политические выводы? Но как же za -stallna это пропустит. Логика у вас как у ребёнка, если переход на другие стандарты влияет на то, что при этом государство теряет независимость., то извините , а когда оно было в единой системе с Россией она укрепляла свой суверенитет? Прежде, чем писать, подумайте, а то выглядите полной не совсем адекватной. Своих мозгов не хватает? Или по методичке за деньги шпарите?
prutkov100 08 января 2019 | 14:58
Что то мне подсказывает , что за все потери энергетиков
заплатят "дорогие россияне" , так уж повелось , не отменять же традиции .
homa_brutt 08 января 2019 | 15:05
prutkov100: / за все потери энергетиков
заплатят "дорогие россияне"/
Да ладно? А ничего, что точно такой же газ пойдёт не в Прибалтику, а в Германию, по СП2,минуя проблемный шпротный транзит. Вот и верещат лишенцы, в купе с укропитеками. Обидели их, видите ли...А за что непонятно...
ura_123 08 января 2019 | 15:07
homa_brutt: По СП2 .... И когда случится сиё таинство?
homa_brutt 08 января 2019 | 15:10
ura_123: К концу этого года. А ты не знал?
ura_123 08 января 2019 | 15:43
homa_brutt: И куда он будет вести? До Воронежа дотяните???
matsuvi 08 января 2019 | 15:13
homa_brutt: Никогда не слышал про проблемы с транзитом через Прибалтику. А вот про то, что мы душим Прибалтику высокими ценами на газ, "так как у них нет альтернативы", лично слышал от Медведева из Газпрома. Откуда и появился терминал в Клайпеде, которым Прибалтика трахнула Газпром.
homa_brutt 08 января 2019 | 15:20
matsuvi: /душим Прибалтику высокими ценами на газ.../
Ха! А прибалты хотели и дальше получать газ по льготной цене? И всвязи с какими такими их "заслугами"? Постоянной вонью и скулежом?Последовательной антироссийской политикой? Ну, раз такие умные , пусть покупают по общеевропейским , либо из Клайпеды.
igor919191 08 января 2019 | 15:01
ura_123: Для особо тупых: "Терминал позволит региону получать сжиженный газ в случае гипотетической газовой блокады со стороны Литвы."
ura_123 08 января 2019 | 15:04
igor919191: Для альтернативно одарённых,Литва блокирует поставки газа из России в Россию ?
Или через Белоруссию???
igor919191 08 января 2019 | 15:08
ura_123: Ну возьмите карту, или позвоните учителю, кто преподавал у вас географию. Надеюсь он язык русский помнит.
tvitov66 08 января 2019 | 15:06
igor919191: или покупать американский/катарский СПГ, в случае референдума по крымскому сценарию
igor919191 08 января 2019 | 15:10
tvitov66: Мечты, мечты, а хрена толку...….
i_c_e 08 января 2019 | 14:40
Чудесный подарок региону, на случай отсоединения от РФ. Кто его надоумил?
ura_123 08 января 2019 | 14:49
i_c_e: Königsberg in Preußen )))
tv_victim 08 января 2019 | 14:42
«Тут же включился Смерчев и сказал,
что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает
не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего
вовне. От этого, понятно, в отношениях комунян и людей, живущих за пределами
Москорепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие,
как точно заметил Гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В Первое Кольцо
враждебности входят советские республики, которые комуняне называют
сыновними, во Второе братские социалистические страны и в Третье -
вражеские, капиталистические.
- В обиходе, - объяснил мне Смерчев, - мы для краткости называем эти
кольца Сыновнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности, ну и,
естественно, Вражеское Кольцо Враждебности. А еще чаще мы говорим просто:
Первое Кольцо, Второе и Третье.»
В.Войнович «Москва 2042»
unprejudiced 08 января 2019 | 14:45
Всё, Литву ждет нищенство забвение. Без транзитных денег они никто и звать их никак
bbob 08 января 2019 | 14:52
unprejudiced: //Без транзитных денег они никто//
Если ты так пишешь, то наверняка знаешь суммы этих денег, за что именно они платятся, какую долю в ВВП и бюджете Литвы составляют.
Или ты просто по части позвиздеть?
polsan 08 января 2019 | 15:05
bbob: Главное правило - не кормить тролля unprejudiced и его братьев путриков! ) Хотя конечно, я и сам его нарушаю! )
Хотя бы не открывать им ветку они же за это деньги получают !)
wojskowy Марек Качоровски 08 января 2019 | 15:19
unprejudiced: В Литву из своего Мухосранска съездите, и тогда поймёте что такое нищенское забвение. Летом всё побережье сплошные русские, даже был автомобиль с крымскими номерами, и что это он в своём море не купается?
netnadegdy 08 января 2019 | 15:31
wojskowy: Вы правы, сын на каникулах путешествовал по Эстонии, Латвии. Литве и Калининградской области. Самые лучшие впечатления от Литвы, живут хорошо и зажиточно. Поля все в действии, дороги, продукты все хорошего качества.
bratec_kot_voskrese 08 января 2019 | 14:46
Путин видимо рассчитывал, что их налогоплательщики согласятся оплачивать его причуды!!!Из своих плательщиков уже почти всё выжал.....
brian 08 января 2019 | 14:47
Становится всё очевиднее, что бандеровский режим на Украине и русофобские правительства балтийских республик долго у власти не продержатся.
bbob 08 января 2019 | 14:55
brian: Я вот просто с того возраста, который помню, всегда в советское время слышал по ТВ, что Запад скоро загнется.
С тех пор и пропагандонов прогнозы изменились, а их качество осталось прежним.
kir_pich_101 08 января 2019 | 15:03
bbob: С тех пор пропагандоны имеют за бугром виллы, счета и бизнес, а их вопли про патриотизм на зомбоящике перешел в воинствующие крики и визги до хрипоты.
vvbetin 08 января 2019 | 15:05
bbob: с той поры из прибалтики ДРАПАНУЛО пять миллионов здоровых умных и работящих прибалтов в европу... НАСОВСЕМ...
последствия понятны?
sergirusso 08 января 2019 | 15:11
Блин, спасибо за инфу. Я думал, что они в рашку драпанули...
tvitov66 08 января 2019 | 15:13
vvbetin: последствия очень даже видны - все коттеджи в Юрмалы и Паланги скуплены патриотами сверхдержавы
wojskowy Марек Качоровски 08 января 2019 | 15:22
brian: Очевидно кому? Так и доллар и США , если верить газетам издаваемым в России с 1917 года давно должны были исчезнуть и вроде бы тоже ссылались, что всё это ОЧЕВИДНО скоро произойдёт. И где эти "ванги" ? А США и доллар процветают.
nissan_skyline_r34 08 января 2019 | 14:48
"Кольцо... Моя Прэлесть !!!"(с)
prospero123 08 января 2019 | 14:50
Тем самым он доказал, что северные потоки больше никому не нужны.
Я восхищаюсь прямотой и честностью Путина.
А, глядя на ситуацию с кольцом врагов, в котором на двадцатом году сверхуспешного правления Путина оказалась Россия, это очень дальновидный поступок. И пожелание свободы самой кенигсбергской области.
haldey 08 января 2019 | 14:52
Я бы сказал "это их проблема", "дело" слишком мягко сказано)))
Мы решили проблему блокады Крыма, решим и проблему со снабжением Калининграда)))
Мы оставили всех русофобов со своими проблемами, пусть сами кувыркаются)))
kitaiss 08 января 2019 | 14:52
жили тыщу лет без газу плешивого, проживут и сейчас...
olenenok_zed 08 января 2019 | 14:53
это их дело (с)
«За это заплатят их налогоплательщики» (с)
2 фразы с диаметрально противоположными интерпретациями :)
yralez 08 января 2019 | 14:54
Кто, кто заплатит ?
Члены его шайки озерной .......может такое быть ?
Что то этот.......из Озера, стал бояться оставаться в Кремле.
alexakimfaa 08 января 2019 | 14:57
Оказывается "царь" ещё знает слово "налогоплательщики"...А то ведь в обращении к гражданам РФ, он никогда этого слова не употреблял...
ghhfdyj 08 января 2019 | 15:10
Ещё один аграрный придаток Европы родился
captainobvious 08 января 2019 | 15:11
еще вчера "выход из единого энергетического кольца" был угрозой в адрес России со стороны Литвы... а сегодня это уже угроза в адрес Литвы со стороны России )))
как любил говорить в таких случаях Александр Руцкой: "Человек меняется в угоду обстоятельствам. Политик меняет обстоятельства в угоду себе"...
bandera 08 января 2019 | 15:15
Один батька как селюк попался! Все остальные на крючке!
yakutt86 08 января 2019 | 15:31
Добрые заокеанские дяди отколовшуюся от Союза Прибалтику уже "подобрали и обогрели", наверное, не пропадут.