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14:34, 08 января 2019

Путин: Выход прибалтийских государств из российского энергетического кольца – это их дело

«За это заплатят их налогоплательщики», — заявил президент Путин, открывая терминал по приему газа с плавучей платформы в Калининграде. По словам Путина, построенный терминал и его инфраструктура обеспечит стабильные поставки газа в регион, особенно в осенне-зимний период. Путин подчеркнул, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа.

Комментарии

44

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region62 08 января 2019 | 14:38

добрая весть.

ura_123 08 января 2019 | 14:46

region62: О да,весть добрая. Прибалтика перестаёт зависишь от капризов масквабада)))

homa_brutt 08 января 2019 | 14:56

ura_123: Ну, таки да. Один (действительно один!) терминал в Клайпеде чего стоит! В прямом смысле.Да ещё и безрезультатные попытки оттяпать чот у Газпрома... Сплошные прибыля,одним словом...

za_stalina 08 января 2019 | 14:57

ura_123: И перестает быть политическим субъектом окончательно. И основным мотивом коматозной внутриполитической жизни будет тлеющая безысходная русофобия.

wojskowy Марек Качоровски 08 января 2019 | 15:14

Вам в очередной раз лапшу на уши навесили, а вы вместо того, что бы информацию отыскать в СМИ. верите всему и ещё от себя чушь несёте. Прибалтика ещё два года назад предупредила, что переходит на стандарты ЕС по передачи электроэнергии, это естественно, так как она входит в шенгенскую зону. И что в этой новости интересного? Чего здесь обсуждать и делать из этого политические выводы? Но как же za -stallna это пропустит. Логика у вас как у ребёнка, если переход на другие стандарты влияет на то, что при этом государство теряет независимость., то извините , а когда оно было в единой системе с Россией она укрепляла свой суверенитет? Прежде, чем писать, подумайте, а то выглядите полной не совсем адекватной. Своих мозгов не хватает? Или по методичке за деньги шпарите?

prutkov100 08 января 2019 | 14:58

Что то мне подсказывает , что за все потери энергетиков
заплатят "дорогие россияне" , так уж повелось , не отменять же традиции .

homa_brutt 08 января 2019 | 15:05

prutkov100: / за все потери энергетиков
заплатят "дорогие россияне"/
Да ладно? А ничего, что точно такой же газ пойдёт не в Прибалтику, а в Германию, по СП2,минуя проблемный шпротный транзит. Вот и верещат лишенцы, в купе с укропитеками. Обидели их, видите ли...А за что непонятно...

ura_123 08 января 2019 | 15:07

homa_brutt: По СП2 .... И когда случится сиё таинство?

homa_brutt 08 января 2019 | 15:10

ura_123: К концу этого года. А ты не знал?

ura_123 08 января 2019 | 15:43

homa_brutt: И куда он будет вести? До Воронежа дотяните???

matsuvi 08 января 2019 | 15:13

homa_brutt: Никогда не слышал про проблемы с транзитом через Прибалтику. А вот про то, что мы душим Прибалтику высокими ценами на газ, "так как у них нет альтернативы", лично слышал от Медведева из Газпрома. Откуда и появился терминал в Клайпеде, которым Прибалтика трахнула Газпром.

homa_brutt 08 января 2019 | 15:20

matsuvi: /душим Прибалтику высокими ценами на газ.../
Ха! А прибалты хотели и дальше получать газ по льготной цене? И всвязи с какими такими их "заслугами"? Постоянной вонью и скулежом?Последовательной антироссийской политикой? Ну, раз такие умные , пусть покупают по общеевропейским , либо из Клайпеды.

igor919191 08 января 2019 | 15:01

ura_123: Для особо тупых: "Терминал позволит региону получать сжиженный газ в случае гипотетической газовой блокады со стороны Литвы."

ura_123 08 января 2019 | 15:04

igor919191: Для альтернативно одарённых,Литва блокирует поставки газа из России в Россию ?
Или через Белоруссию???

igor919191 08 января 2019 | 15:08

ura_123: Ну возьмите карту, или позвоните учителю, кто преподавал у вас географию. Надеюсь он язык русский помнит.

tvitov66 08 января 2019 | 15:06

igor919191: или покупать американский/катарский СПГ, в случае референдума по крымскому сценарию

igor919191 08 января 2019 | 15:10

tvitov66: Мечты, мечты, а хрена толку...….

i_c_e 08 января 2019 | 14:40

Чудесный подарок региону, на случай отсоединения от РФ. Кто его надоумил?

ura_123 08 января 2019 | 14:49

i_c_e: Königsberg in Preußen )))

tv_victim 08 января 2019 | 14:42

«Тут же включился Смерчев и сказал,
что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает
не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего
вовне. От этого, понятно, в отношениях комунян и людей, живущих за пределами
Москорепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие,
как точно заметил Гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В Первое Кольцо
враждебности входят советские республики, которые комуняне называют
сыновними, во Второе братские социалистические страны и в Третье -
вражеские, капиталистические.
- В обиходе, - объяснил мне Смерчев, - мы для краткости называем эти
кольца Сыновнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности, ну и,
естественно, Вражеское Кольцо Враждебности. А еще чаще мы говорим просто:
Первое Кольцо, Второе и Третье.»


В.Войнович «Москва 2042»

unprejudiced 08 января 2019 | 14:45

Всё, Литву ждет нищенство забвение. Без транзитных денег они никто и звать их никак

bbob 08 января 2019 | 14:52

unprejudiced: //Без транзитных денег они никто//
Если ты так пишешь, то наверняка знаешь суммы этих денег, за что именно они платятся, какую долю в ВВП и бюджете Литвы составляют.
Или ты просто по части позвиздеть?

polsan 08 января 2019 | 15:05

bbob: Главное правило - не кормить тролля unprejudiced и его братьев путриков! ) Хотя конечно, я и сам его нарушаю! )
Хотя бы не открывать им ветку они же за это деньги получают !)

wojskowy Марек Качоровски 08 января 2019 | 15:19

unprejudiced: В Литву из своего Мухосранска съездите, и тогда поймёте что такое нищенское забвение. Летом всё побережье сплошные русские, даже был автомобиль с крымскими номерами, и что это он в своём море не купается?

netnadegdy 08 января 2019 | 15:31

wojskowy: Вы правы, сын на каникулах путешествовал по Эстонии, Латвии. Литве и Калининградской области. Самые лучшие впечатления от Литвы, живут хорошо и зажиточно. Поля все в действии, дороги, продукты все хорошего качества.

bratec_kot_voskrese 08 января 2019 | 14:46

Путин видимо рассчитывал, что их налогоплательщики согласятся оплачивать его причуды!!!Из своих плательщиков уже почти всё выжал.....

brian 08 января 2019 | 14:47

Становится всё очевиднее, что бандеровский режим на Украине и русофобские правительства балтийских республик долго у власти не продержатся.

bbob 08 января 2019 | 14:55

brian: Я вот просто с того возраста, который помню, всегда в советское время слышал по ТВ, что Запад скоро загнется.
С тех пор и пропагандонов прогнозы изменились, а их качество осталось прежним.

kir_pich_101 08 января 2019 | 15:03

bbob: С тех пор пропагандоны имеют за бугром виллы, счета и бизнес, а их вопли про патриотизм на зомбоящике перешел в воинствующие крики и визги до хрипоты.

vvbetin 08 января 2019 | 15:05

bbob: с той поры из прибалтики ДРАПАНУЛО пять миллионов здоровых умных и работящих прибалтов в европу... НАСОВСЕМ...
последствия понятны?

sergirusso 08 января 2019 | 15:11

Блин, спасибо за инфу. Я думал, что они в рашку драпанули...

tvitov66 08 января 2019 | 15:13

vvbetin: последствия очень даже видны - все коттеджи в Юрмалы и Паланги скуплены патриотами сверхдержавы

wojskowy Марек Качоровски 08 января 2019 | 15:22

brian: Очевидно кому? Так и доллар и США , если верить газетам издаваемым в России с 1917 года давно должны были исчезнуть и вроде бы тоже ссылались, что всё это ОЧЕВИДНО скоро произойдёт. И где эти "ванги" ? А США и доллар процветают.

nissan_skyline_r34 08 января 2019 | 14:48

"Кольцо... Моя Прэлесть !!!"(с)

prospero123 08 января 2019 | 14:50

Тем самым он доказал, что северные потоки больше никому не нужны.

Я восхищаюсь прямотой и честностью Путина.
А, глядя на ситуацию с кольцом врагов, в котором на двадцатом году сверхуспешного правления Путина оказалась Россия, это очень дальновидный поступок. И пожелание свободы самой кенигсбергской области.

(комментарий скрыт)

haldey 08 января 2019 | 14:52

Я бы сказал "это их проблема", "дело" слишком мягко сказано)))
Мы решили проблему блокады Крыма, решим и проблему со снабжением Калининграда)))
Мы оставили всех русофобов со своими проблемами, пусть сами кувыркаются)))

kitaiss 08 января 2019 | 14:52

жили тыщу лет без газу плешивого, проживут и сейчас...

olenenok_zed 08 января 2019 | 14:53

это их дело (с)
«За это заплатят их налогоплательщики» (с)
2 фразы с диаметрально противоположными интерпретациями :)

yralez 08 января 2019 | 14:54

Кто, кто заплатит ?
Члены его шайки озерной .......может такое быть ?

Что то этот.......из Озера, стал бояться оставаться в Кремле.

alexakimfaa 08 января 2019 | 14:57

Оказывается "царь" ещё знает слово "налогоплательщики"...А то ведь в обращении к гражданам РФ, он никогда этого слова не употреблял...

ghhfdyj 08 января 2019 | 15:10

Ещё один аграрный придаток Европы родился

captainobvious 08 января 2019 | 15:11

еще вчера "выход из единого энергетического кольца" был угрозой в адрес России со стороны Литвы... а сегодня это уже угроза в адрес Литвы со стороны России )))

как любил говорить в таких случаях Александр Руцкой: "Человек меняется в угоду обстоятельствам. Политик меняет обстоятельства в угоду себе"...

bandera 08 января 2019 | 15:15

Один батька как селюк попался! Все остальные на крючке!

yakutt86 08 января 2019 | 15:31

Добрые заокеанские дяди отколовшуюся от Союза Прибалтику уже "подобрали и обогрели", наверное, не пропадут.

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