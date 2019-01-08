Путин: Выход прибалтийских государств из российского энергетического кольца – это их дело

«За это заплатят их налогоплательщики», — заявил президент Путин, открывая терминал по приему газа с плавучей платформы в Калининграде. По словам Путина, построенный терминал и его инфраструктура обеспечит стабильные поставки газа в регион, особенно в осенне-зимний период. Путин подчеркнул, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа.