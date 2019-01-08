На ВДНХ в павильоне истории России заклеили даты, связанные с кризисными событиями в новейшей российской истории...

На это обратил внимание один из посетителей выставки, — сообщает издание Meduza. В частности, заклеенными оказались такие события, как гибель подлодки «Курск», теракт на Дубровке, захват заложников в Беслане и российско-грузинский конфликт.

Представитель пресс-службы проекта «Россия – моя история» Александр Тарасов подтвердил «Дождю» информацию о баннере с заклеенными датами. По его словам, баннер не является частью экспозиции, он находится в складской зоне.