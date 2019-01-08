На ВДНХ в павильоне истории России заклеили даты, связанные с кризисными событиями в новейшей российской истории
На это обратил внимание один из посетителей выставки, — сообщает издание Meduza. В частности, заклеенными оказались такие события, как гибель подлодки «Курск», теракт на Дубровке, захват заложников в Беслане и российско-грузинский конфликт.
Представитель пресс-службы проекта «Россия – моя история» Александр Тарасов подтвердил «Дождю» информацию о баннере с заклеенными датами. По его словам, баннер не является частью экспозиции, он находится в складской зоне.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 08 января 2019 | 14:42
На ВДНХ в павильоне истории России заклеили даты, связанные с кризисными событиями в новейшей российской истории...
Зачем на ВДНХ, на выставке достижений народного хозяйства где праздно гуляют люди, павильон павильон посвященный терроризму? Вот павильон посещённый Витьку Шендеровичу и Кате Герасимовой "Муму", был бы там к месту.
ura_123 08 января 2019 | 14:55
pattrick1: Патрикей,ты до сих пор завидуешь Шендеровичу,поглядывая на свои волосатые ладони, у которого БЫЛА Катя Му-Му?
Вспомни монолог Паниковского про девушек и любовь и что ему ответил Бендер О.И.( не путать с Бандерой С.) !
sim202_ 08 января 2019 | 15:01
pattrick1: Т.е., десятки погибших соотечественников - тебе похер,
как и твоему вошьдю?
Она утонула.
А они - на пыльном складе?
ivar1964 08 января 2019 | 14:48
В России историю не переписывают. В России историю заклеивают.
tv_victim 08 января 2019 | 14:48
"- Только что здесь стояла моя ладья, а теперь ее нет!
- Нет, значит и не было".
"12 стульев".
cattt 08 января 2019 | 15:01
tv_victim: В Раше большинство катаклизмов происходит "благодаря", т.н. человеческому фактору и все знаем этого человека.
ura_123 08 января 2019 | 14:51
Стесняются?
anemon 08 января 2019 | 14:56
ura_123: Скромничают.
kitaiss 08 января 2019 | 14:55
Представитель пресс-службы проекта «РосПо его словам, баннер не является частью экспозиции, он находится в складской зоне.
==============================================
недалёк тот час, когда вся новейшая рассейская история станет находицца в складской зоне...
harra 08 января 2019 | 14:58
Баннер уволен задним числом... Все виновные наказаны )))
А ведь так и "самого" скоро заклеют...
alex949 08 января 2019 | 14:59
"Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил переход из Средиземного моря в Мраморное. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота.
«Североморск» прошёл пролив Дарданеллы и вошёл в Мраморное море. Ранее БПК «Североморск» выполнял поставленные задачи в Средиземном море. Там же его экипаж встретил Новый год и Рождество», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, корабль находится в море с июля прошлого года. За это время он осуществлял действия в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей."
А у меня в Киеве жывет дядька !
vasya_von_smetankin 08 января 2019 | 15:02
И это правильно!
А то эти либеральные фальсификаторы, отрицающие панфиловцев и доброго Сталина, опять что-то напридумывают.
sborisych 08 января 2019 | 15:04
И Магнитогорск заклеят? Или его просто теда не внесут?