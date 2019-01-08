В Москве простились с актёром театра и кино Иваном Бортником

Гражданская панихида прошла в театре на Таганке, где артист служил больше 50 лет. Прощались с Иваном Бортником под песни его близкого друга Владимира Высоцкого. Звучала и «Ах милый, Ваня, я гуляю по Парижу», адресованная Ивану Сергеевичу. Под портретом актёра с чёрно-белым фотом десятки букетов – розы, гвоздики, хризантемы. В театре как на сцене, так и вне её с невероятной теплотой вспоминали Бортника. Его работы в кино и театре. Он невероятно много для нас значит, сказала москвичка Тамара Александровна.

Вспоминали другие фильмы — «Зеркало для героя», «Иван да Марья», «Родня», «Объяснение». Теплоту и человечность, которые исходили от него с экрана. В кино, как и в театре отмечали его удивительное мастерство импровизировать. Москвич Пётр, который нередко бывал в театре на Таганке, до сих пор не может забыть спектакль «Мать» с участием Бортника в конце 60-х. Он символизировал конец хрущёвской оттепели, считает Пётр.

Бортника сегодня ставили в один ряд с актёром Евстигнеевым. Человек невероятной скромности, юмора. Абсолютно лишенный жажды наживы и возможности совершить предательство. Именно это в нем ценили друзья, один из них Высоцкий. Который не скрывал своих чувств к Бортнику. Высоцкий хотел, что именно его друг сыграл в фильме «Место встречи» своего напарника Шарапова. Но режиссер Говорухин решил иначе. В итоге Бортник стал не «муровцем», а одним из членов банды «Черная кошка». Но зато как сыграл Промокашку. «Просто фантастически», — сказал «Эху Москвы» актёр Евгений Герасимов.

О скромности Бортника говорит такой эпизод. В конце 80-х приехав с театром на гастроли в Новосибирск он отклонил предложение открыть первый дом на улице Высоцкого — тогда первой в России и вместо него это сделал Валерий Золотухин. Проводили актёра аплодисментами. Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.