В Россию пришли аномальные морозы

Правда, оно будет непродолжительным – примерно на три дня. Вслед за Сибирью, где необычайные холода стояли еще в декабре, температура воздуха приблизилась к историческим рекордам в среднем Поволжье.

Так, в Самарской и Саратовской областях ночью было до -28. Днем -15…-20. Похожая картина наблюдается в Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях, а также в Башкирии. В ближайшие дни в этих регионах синоптики также прогнозируют падение температуры на 9 и более градусов ниже климатической нормы. Морозы ниже 30 градусов синоптики ожидаются в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте. На Дальний Восток придет сильный ветер – местами до 33 метров в секунду.

Непривычные 20-градусные морозы стоят и в Нижегородской области, при климатической норме -9. Регионы Центральной России ожидает похолодание до

-23 градусов. Жителям Брянской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской областей следует готовиться к тому, что днем столбики термометров будут держаться на отметке 11 -17 ниже нуля, по ночам опускаясь до -18 и даже до -23.

В Москве сегодня ожидается до минус 11 градусов, в ночное время до минус 19, а в Подмосковье до -26. Завтра днем температура составит минус 10-12 в Москве и до -15 в Подмосковье. С четверга станет немного теплее.