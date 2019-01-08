В Россию пришли аномальные морозы
Правда, оно будет непродолжительным – примерно на три дня. Вслед за Сибирью, где необычайные холода стояли еще в декабре, температура воздуха приблизилась к историческим рекордам в среднем Поволжье.
Так, в Самарской и Саратовской областях ночью было до -28. Днем -15…-20. Похожая картина наблюдается в Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях, а также в Башкирии. В ближайшие дни в этих регионах синоптики также прогнозируют падение температуры на 9 и более градусов ниже климатической нормы. Морозы ниже 30 градусов синоптики ожидаются в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте. На Дальний Восток придет сильный ветер – местами до 33 метров в секунду.
Непривычные 20-градусные морозы стоят и в Нижегородской области, при климатической норме -9. Регионы Центральной России ожидает похолодание до
-23 градусов. Жителям Брянской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской областей следует готовиться к тому, что днем столбики термометров будут держаться на отметке 11 -17 ниже нуля, по ночам опускаясь до -18 и даже до -23.
В Москве сегодня ожидается до минус 11 градусов, в ночное время до минус 19, а в Подмосковье до -26. Завтра днем температура составит минус 10-12 в Москве и до -15 в Подмосковье. С четверга станет немного теплее.
Комментарии1
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captainobvious 08 января 2019 | 14:25
если бы в стране была нормальная сменяемость власти, то среднегодовая температура в Европейской части России давно бы уже приблизилась к субтропическим показателям, как во всех развитых демократических странах мира...