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14:07, 08 января 2019

Андрес Иньеста, выступающий ныне за японский клуб Vissel Kobe, стал фигурантом скандала на почве расизма

Фотография, выложенная полузащитником в Инстаграме, вызвала возмущение болельщиков. На снимке Иньеста запечатлен с членами семьи и друзьями, которые отмечают День Трех Царей. Вечеринка была проведена по мотиву сюжета из Евангелие. Среди персонажей есть волхвы с Востока, которые по библийскому сюжету, пришли поклониться новорожденному Иисусу. Среди них оказались и два темнокожих персонажа, и друзья Иньесты нанесли специальный грим, чтобы соответствовать им.

Это и вызвало в комментариях под фотографией волну негодования в адрес Иньесты. Пользователи отметили, что подобные перевоплощения непозволительны. Некоторые из комментаторов также припомнили хавбеку его происхождение и обвинили в расизме всех испанцев. Год назад критике подвергся французский полузащитник Антуан Гризманн, который нарядился в темнокожую звезду NBA и раскрасил себе лицо. Его также сочли расистом и заставили извиняться.

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