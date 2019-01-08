Токио может предложить Москве отказаться от выплаты компенсаций по Курильским островам
Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun, ссылаясь на источники в японском правительстве. В рамках переговоров по мирному договору в середине января в Москву должен приехать глава МИДа Японии, а ближе к концу месяца – премьер Синдзо Абэ.
Комментарии1
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cromwel 08 января 2019 | 14:22
надо Япошкам сделать встречное предложение: Давайте мы ещё заплатим за то что вы возьмете себе острова и извинимся за то что вы на нас напали в сорок пятом.
Помоему Абе там саке увлекается... Надо доктора ему направить.