В Турции начался суд по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Местная прокуратура обвиняет в преступлении живущего в США проповедника Гюллена и его соратников. Слушания проходят в небольшом зале дворца правосудия в Анкаре. Как передает РИА «Новости», кроме нескольких журналистов и гражданских лиц в зале присутствует большое количество полицейских и адвокатов. Убийца посла Мевлют Алтынташ, служивший в правоохранительных органах, был сразу застрелен на открытии фотовыставки в Центре современного искусства. Тем не менее, на скамье подсудимых оказалось 18 человек, при этом общее число фигурантов – почти 30.

Организатором убийства назван Фетхулла Гюллен. Главный оппонент президента Эрдогана, экстрадиции которого Турция просит у США. Среди обвиняемых – организатор той самой выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника», сослуживцы убийцы и госслужащие.

Как полагает следствие, открытие выставки было специально назначено накануне переговоров России, Турции и Ирана по Сирии, чтобы сорвать эту встречу, передает BBC.

Содействие в расследовании преступления оказывали российские правоохранительные органы. Им в частности удалось взломать компьютер убийцы, где нашлись материалы, подтверждающие связи с Гюлленом. Андрей Карлов был убит в конце 2016 года. Ему было посмертно присвоено звания героя России.