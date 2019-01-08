Во Франции хотят ужесточить наказание для участников беспорядков

Разрабатывается закон, который будет вводить персональную материальную ответственность для виновных в нанесении ущерба в результате несогласованных акций. Об этом в эфире национального телевидения заявил премьер-министр Эдуар Филипп. В следующие выходные во Франции ожидаются очередные акции «желтых жилетов». Для предотвращения беспорядков будут задействованы 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Все больше французов ждут от властей мер , ужесточающих наказания для участников протестов. Об этом говорят опросы общественного мнения, — рассказал «Эху Москвы» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Ужесточение законодательства в отношении массовых мероприятий во Франции нельзя сравнивать с политикой российских властей в этом вопросе – считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Президент Макрон проводит необходимые преобразования, без которых страна не может развиваться, — считает Колесников.