Рубль сегодня укрепляется по отношению к доллару и евро

Эксперты связывают это с ростом цен на нефть. Курс доллара впервые с начала года опустился ниже 67 рублей. В первые минуты торгов он подешевел почти на рубль по сравнению с уровнем закрытия в пятницу.

Слабеет и евро. С началом торговой сессии курс европейской валюты опускался ниже 77 рублей. Впрочем, к полудню и евро, и доллар стали отыгрывать потери.

Укрепление рубля объясняют продолжающимся ростом мировых цен на нефть. Мартовские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже колеблются выше 57 долларов, передает РБК. Аналитики отмечают оптимизм из-за новостей о торговых переговорах США и Китая. Они начались в понедельник в Пекине.

Эксперты «Интерфакса» связали укрепление российской национальной валюты также с активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на российские акции и облигации. Торги на Московской бирже во вторник открылись в минусе.