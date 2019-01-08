Рубль сегодня укрепляется по отношению к доллару и евро
Эксперты связывают это с ростом цен на нефть. Курс доллара впервые с начала года опустился ниже 67 рублей. В первые минуты торгов он подешевел почти на рубль по сравнению с уровнем закрытия в пятницу.
Слабеет и евро. С началом торговой сессии курс европейской валюты опускался ниже 77 рублей. Впрочем, к полудню и евро, и доллар стали отыгрывать потери.
Укрепление рубля объясняют продолжающимся ростом мировых цен на нефть. Мартовские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже колеблются выше 57 долларов, передает РБК. Аналитики отмечают оптимизм из-за новостей о торговых переговорах США и Китая. Они начались в понедельник в Пекине.
Эксперты «Интерфакса» связали укрепление российской национальной валюты также с активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на российские акции и облигации. Торги на Московской бирже во вторник открылись в минусе.
Комментарии1
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curhatuy6 08 января 2019 | 14:11
Геморрой от постоянных потуг может иметь печальные последствия:)))