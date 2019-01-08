Из логотипа MasterCard убрали название компании, оставив только красный и желтый круги

Представители компании ссылаются на опрос, согласно которому 80% респондентов узнали символ платежной системы и без слова MasterCard. Компания использует два пересекающихся круга в качестве логотипа более 50 лет. Сначала надпись MasterCard располагалась на них, а с 2016-го года находилась под кругами.