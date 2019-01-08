Из логотипа MasterCard убрали название компании, оставив только красный и желтый круги
Представители компании ссылаются на опрос, согласно которому 80% респондентов узнали символ платежной системы и без слова MasterCard. Компания использует два пересекающихся круга в качестве логотипа более 50 лет. Сначала надпись MasterCard располагалась на них, а с 2016-го года находилась под кругами.
Комментарии7
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neyexo 08 января 2019 | 13:48
Недолго осталось иметь дело в МС или Визой
freshener 08 января 2019 | 14:00
{оставив только красный и желтый круги]
Оставьте один круг, и он должен быть жевто-блакитный.
cattt 08 января 2019 | 14:07
Избавится от всего рашенского вот задача фирм и банков и подделаться под западные лейблы!!!
Даже сыр САВАЛЯ в близи оказывается бабаВАЛЯ...
woodworld 08 января 2019 | 14:01
Неимоверно важная новость
creta 08 января 2019 | 14:02
Скоро россияне вообще откажется от этих карт (впрочем как и от доллара). А у многих сейчас уже карты "МИР". Так что и здесь пиндосня в отсосе.
cattt 08 января 2019 | 14:09
creta: С картами МИР за границей делать не чего, принимают ее к оплате только в Китае!
erpetkur 08 января 2019 | 14:12
creta: ой посмешил! Евгений Ваганович, ты ?