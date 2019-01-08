Онлайн-ритейлер Amazon стал самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft по капитализации
Стоимость акций Amazon выросла на 3%, капитализация компании составляет 797 миллиардов долларов, тогда как Microsoft оценивается в 789 миллиардов, — сообщает агентство Bloomberg. Apple, которая в августе стоила более триллиона долларов, переместилась на четвертое место – ее капитализация снизилась до 702 миллиардов долларов.
Комментарии4
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tv_victim 08 января 2019 | 13:39
Фигасе! Как все газпромы с роснефтями вместе взятые....
pusin_patriot 08 января 2019 | 13:52
tv_victim: "Все газпромы с роснефтью вместе взятые" - ныне это всего лишь образ чумазого кочегара с лопатой в котельной, забрасывающего в топку лопатами угля. Дело нужное, конечно, пока экономика на угольке и паровозах, но и кочегара можно уволить, и котельную перестроить-сменить, да и все уже задумываются о других технологиях.
vova6_let 08 января 2019 | 13:45
Чистая прибыль Амазон-200 млрд, Майкрософт-90 млрд.
pulalala 08 января 2019 | 14:03
И все равно у них активов меньше чем у простого русского кооператива.
Озеро.