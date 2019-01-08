Онлайн-ритейлер Amazon стал самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft по капитализации

Стоимость акций Amazon выросла на 3%, капитализация компании составляет 797 миллиардов долларов, тогда как Microsoft оценивается в 789 миллиардов, — сообщает агентство Bloomberg. Apple, которая в августе стоила более триллиона долларов, переместилась на четвертое место – ее капитализация снизилась до 702 миллиардов долларов.