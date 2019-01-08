Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон предстал перед судом в Токио

Бизнесмена арестовали 19 ноября. В ходе внутренней проверки в Nissan выяснилось, что топ-менеджер годами занижал свою зарплату в отчетах. Кроме того, Гон переписал на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более 16 миллионов долларов. Бизнесмен настаивает на своей невиновности. Он заявил, что его несправедливо обвинили и безосновательно задержали.