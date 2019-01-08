Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон предстал перед судом в Токио
Бизнесмена арестовали 19 ноября. В ходе внутренней проверки в Nissan выяснилось, что топ-менеджер годами занижал свою зарплату в отчетах. Кроме того, Гон переписал на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более 16 миллионов долларов. Бизнесмен настаивает на своей невиновности. Он заявил, что его несправедливо обвинили и безосновательно задержали.
Комментарии1
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freshener 08 января 2019 | 13:55
А то, что рукажопов нанимал машины делать - не преступление?
(см. статистику отзывов японского автохлама, и европейского за одно)