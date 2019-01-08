В Германии задержан предполагаемый преступник, который опубликовал в Твиттере личные данные политиков и знаменитостей
Имя этого человека не называется. В полиции отметили, что подозреваемому 20 лет, он живет вместе с родителями. Перед задержанием молодой человек успел уничтожить свой компьютер.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
freshener 08 января 2019 | 13:51
Что творится. В Европе за посты в Твиттере арестовывают.
Но. бомбить будут Сирию.
looking_deep_into 08 января 2019 | 14:02
А вот мне интересно, Навальный и ФБК тоже публиковали личные данные политиков и знаменитостей. На Эхо Москвы его тоже называли "предполагаемым преступником"? Что-то не припомню.
Значит в Германии задерживают за публикацию личных данных политиков, а в России не задерживают.
Так, где свобода слова, в Германии, или в России?
chubazzl 08 января 2019 | 14:14
Данные политиканов, которые предают свою страну и народ, обязательно надо выкладывать, будь то Меркель, Шмутин and so on...