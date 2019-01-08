В Анкаре начался суд по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

Перед судом предстали 18 человек, всего подозреваемых 28, в том числе исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Он живет в США. Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016-го года на открытии выставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции, силы безопасности застрелили его на месте. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.