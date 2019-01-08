В регионе Северных Альп, расположенном на границе Германии и Австрии, обильные снегопады вызвали чрезвычайную ситуацию

В выходные на юге германской федеральной земли Бавария и на севере Австрии выпало до двух метров нового снега. В альпийских регионах из-за снегопада перекрыты дороги, на некоторых участках из соображений безопасности прервано движение поездов. Опасность схода горных лавин достигла четвертой ступени. Уже почти неделю дети в этих регионах не ходят в школы. В альпийских поселках Австрии 14 000 домашних хозяйств осталось без электричества после того, как обрушившиеся под грузом снега деревья повредили линии электропередач. В немецкой Баварии, а также австрийских Тироле и Форарльберге погибли шестеро горнолыжников.

В понедельник снегопады уменьшились. Однако эксперты считают, что ситуация может ухудшиться. В среду ожидается около одного метра нового снега. Не исключается, что опасность лавин достигнет самой высокой пятой степени, которая за 25 лет существования системы предупреждения была объявлена всего лишь два раза. Это повлечет за собой необходимость эвакуации жителей отдельно стоящих домов и даже участков небольших населенных пунктов. В Тироле, возможно, будет объявлена чрезвычайная ситуация. Вертолеты австрийской армии уже подготовлены для спасательных операций.

Альпийским туристам и жителям альпийских регионов южной Баварии и Тироля рекомендуется во время катания на лыжах оставаться в пределах специально отведенных для этого участков и не совершать прогулки по лесу.