Дональд Трамп намерен выступить с телеобращением к нации по поводу строительства стены на границе с Мексикой

По некоторым данным, американский лидер может объявить чрезвычайное положение на фоне споров о ее финансировании. Телеобращение, по словам Трампа, будет посвящено «угрозе национальной безопасности» и «гуманитарному кризису» на южной границе США. Об этом американский президент написал в своем Твиттере. Выступление связано с приостановкой работы федерального правительства, или т.н. «шатдауном», который продолжается уже 2,5 недели. Он возник из-за того, что Конгресс до сих пор не согласовал бюджет, отказываясь выделять 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Соответствующему требованию Трампа препятствуют демократы, которые контролируют Палату Представителей. Тем временем в Белом доме изучают вопрос законности возможного введения в стране режима чрезвычайного положения, чтобы выделить средства на стену в обход Конгресса. Это, как передает телеканал CBS, сказал вице-президент США Майкл Пенс, который отметил, что на эти цели будут направлены деньги Минобороны страны. Телеобращение Трампа намечено на утро среды по Москве.