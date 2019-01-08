Дональд Трамп намерен выступить с телеобращением к нации по поводу строительства стены на границе с Мексикой
По некоторым данным, американский лидер может объявить чрезвычайное положение на фоне споров о ее финансировании. Телеобращение, по словам Трампа, будет посвящено «угрозе национальной безопасности» и «гуманитарному кризису» на южной границе США. Об этом американский президент написал в своем Твиттере. Выступление связано с приостановкой работы федерального правительства, или т.н. «шатдауном», который продолжается уже 2,5 недели. Он возник из-за того, что Конгресс до сих пор не согласовал бюджет, отказываясь выделять 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Соответствующему требованию Трампа препятствуют демократы, которые контролируют Палату Представителей. Тем временем в Белом доме изучают вопрос законности возможного введения в стране режима чрезвычайного положения, чтобы выделить средства на стену в обход Конгресса. Это, как передает телеканал CBS, сказал вице-президент США Майкл Пенс, который отметил, что на эти цели будут направлены деньги Минобороны страны. Телеобращение Трампа намечено на утро среды по Москве.
Комментарии4
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ilja13 08 января 2019 | 13:22
Он явно чем-то напоминает кого-то. Такой же дурак. Есть мощные государственные механизмы сделать ИХ жизнь невыносимой. И тем самым ЗАСТАВИТЬ ДОБРОВОЛЬНО убраться во свояси. Так в чём проблема?
polsan 08 января 2019 | 13:38
ilja13: Думаете он не понимает, что надо делать?! ) Это конечно Ваше право, но скорее всего он хорошо понимает и выполняет все свои предвыборные обещания.
sergirusso 08 января 2019 | 13:30
Трампушка, лучше начни финансировать своего любимого плешака - он тогда на радостях еще Боинг собьет, может даже не один...
bbob 08 января 2019 | 14:27
Кажется, Трамп на импичмент напрашивается.