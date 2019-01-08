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13:02, 08 января 2019

Япония, по некоторым данным, планирует отказаться от компенсаций по Курилам

фото: ТАСС

Как пишет газета Yomiuri Shimbun, соответствующий документ может быть подписан вместе с мирным договором. Речь идет об отказе от компенсаций со стороны как Токио, так и Москвы.
Ранее руководители двух стран обещали ускорить заключение мирного договора на основе декларации 56-го года, которая подразумевает передачу двух островов под контроль Токио.

Комментарии

30

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ilja13 08 января 2019 | 13:07

Опять просрал, питерский козёл.

neyexo 08 января 2019 | 13:22

ilja13:
Пенсионная реформа была только пробой, а все ли рассеяне готовы терпеть.
Оказалось - ВСЕ.
ЗНАЧИТ, и Курилы можно передавать именно сейчас.

timwlad95 08 января 2019 | 13:23

ilja13: Опять просрал, питерский козёл.
-------------
Ну вообще то это только Япония гонит пропаганду о состоявшимся коммунизме.
Но коммунизма то нет.
Так что "козёл" и "крыса" это ты ilja13 и правительство Японии.

tonight 08 января 2019 | 13:40

timwlad95: Но отдавать то острова придется, ведь это японские. Россия захватила незаконно или пусть выплатит конпенсацию Японию за острова

timwlad95 08 января 2019 | 14:27

tonight: Но отдавать то острова придется, ведь это японские. Россия захватила незаконно или пусть выплатит конпенсацию Японию за острова
-----------
Блин,ты tonight тупая омерзительная украинская еврейская протестантская сволочь,облиственность содержат сами,коли не можешь,то собственность теряют и собственность расширяют кто может это содержать.
А по твоему tonight рассуждать,ну так Китай и вся Центральная Азия это Российская Территория так как Китай был территорий Золотой Орды правопреемником которой стала Московское Княжество.
Так что не смогли откусить в 1990тых при безвластии в бывшем Московскорм Княжестве,это говорит о физической умственной дебильности в правительстве Японии.Другие то смогли откусить от СССР и своё образовать .
а в Японии только декларируют по той причине что не могут они ничего и всё это политическая спекуляция развающие бюрю в стакане.
Нету незаконного отъёма так как законы ООН говорят для борьбы с колониальным рабством все народы имеют право на самоопределение со своей территорией.
Есть банкрот для которого образован МРОТ за счёт того кто может содержать.
Так что Россия ничего незаконного не совершала.
Иначе И Израиль незаконно существует.И Украина незаконно существует.И Балтийские страны незаконно существуют.

antimalin 08 января 2019 | 13:27

ilja13: Ещё ничего не подарено и не отдано Японии.
Не надо паники!

Путин ничего не отдаст Японии за Спасибо и без вывода американских баз оттуда.

tonight 08 января 2019 | 13:35

antimalin: Дались ему эти американские базы, яка разница есть они там чи нет? Можно вывести а потом ввести взад, и шо?

vitaly_solo 08 января 2019 | 13:36

antimalin:
"Путин ничего не отдаст Японии за Спасибо и без вывода американских баз оттуда."

Надеюсь, Вы сами искренне не верите в эту глупость, что написали, а просто троллите или отрабатываете. Уж лучше так.

Ага, Япония взяла и отказалась от сотрудничества со своим главным военным союзником в лице США...

marchuk 08 января 2019 | 13:11

Так а что, Курилы уже всё? ))

neyexo 08 января 2019 | 13:24

marchuk:
вас просят об этом не беспокоиться

ansh 08 января 2019 | 13:26

marchuk: Впечатление такое, что дело к тому идёт.
Ведь раньше по менее значительным заявлениям, касающихся России, МОМЕНТАЛЬНО давали отповедь Аблигация, Песков, и сам вождь снисходил, мол, ни пяди родной земли, ядерный щит, непредсказуемая траектория, и всё такое....
Тут который день японцы обсуждают судьбу спорных островов, вплоть до референдума на них, а гос.патриоты ни гу-гу...
Если только бухают. Посмотрим на рабочей неделе, что и как...

mozhem_povtorit 08 января 2019 | 13:41

marchuk: Хитрый план Путин, многоходовочка. Только не говори тупым японцам!

vasya_von_smetankin 08 января 2019 | 13:20

Онинамдолжны!

testmeter 08 января 2019 | 13:26

"отказаться от компенсаций по Курилам" ///
Воффка согласился на кэш - японскими виолончелями

klukvik 08 января 2019 | 13:20

походу нам еще и доплачивать придется))

region62 08 января 2019 | 13:21

А от дохлого ишака уши Япония не возьмет?

testmeter 08 января 2019 | 13:28

region62: Свои уши береги - они тебе ишшо для лапши пригодятся

tonight 08 января 2019 | 13:29

region62: Нет. Японские строва надо вернуть Японии какбы Россия не кучевряжилась. А не то мира вам не будет

kaplan911 08 января 2019 | 13:23

Похоже на то, что наши потребовали.....откат?!
Привычка - это второй характер.

antimalin 08 января 2019 | 13:35

kaplan911: Похоже на то, что наши потребовали.....откат?!
///

Откат теоретически возможен.
Но тоько после полноценного восстановления суверенитета и независимости Японии, и избавления её от военных баз США на своей территории.

tonight 08 января 2019 | 13:44

antimalin: Откат это по бандитски. Лидеры Японии не паханы с которыми привык общатся Путин. Все острова придется вернуть.

tonight 08 января 2019 | 13:44

antimalin: Откат это по бандитски. Лидеры Японии не паханы с которыми привык общатся Путин. Все острова придется вернуть.

freshener 08 января 2019 | 13:23

Все г-но в страну пришло вместе с Хрущевым.

ansh 08 января 2019 | 13:30

freshener: Говна в стране хватало и до коммунистов.
Но именно они говно возвели в культ. И фамилии здесь не столь важны.
То, что до коммуниста Хрущева были его подельники Ленин, Сталин ... не все забыли.

freshener 08 января 2019 | 13:45

ansh:
Говно в культ возвели либералы, в том числе выдумывая небылицы про Ленина со Сталиным, чтоб свой постперестроечный срам как-то прикрыть. Не помогает.

neyexo 08 января 2019 | 13:26

Т.е. Абе обещает не выставлять счет, как это сделали прибалты
И нас просит ничего не просить
Просто тихо отдать и свалить

putin_itogy 08 января 2019 | 13:26

В отличии от бандитского захвата Крыма,
отдать назад японские острова, Хобомаи, Шикотан, Итуруп, и т.д.
ПРАВИЛЬНОЕ и ГУМАННОЕ РЕШЕНИЕ!
Во первых, за этим последует мир и спокойствие на ДВ, экономическое развитие региона,
и соответственно укрепление!
Это увековечит имя нынешней власти на века, в Японии и во всём мире.
Такой шаг по своему глобальному значению, равен объединению Германии Михаилом Горбачёвым, это как разрушение берлинской стены и водораздела между странами.
Быть великому добру!
Путин, не отступи под натиском шовинистов, "патриотов чужих территорий"!

freshener 08 января 2019 | 13:33

putin_itogy:

Может тебе еще Кавказ, насыпанный древними украми отдать?

putin_itogy 08 января 2019 | 13:40

freshener: Я не против, и более чем согласен, с тем что советовал ещё Ельцину, Александр Исаевич Солженицын:
"Чечню надобно отделить от России. Это будет во благо всей России и народосбережению(авт.). От Чечни нам будут большие проблемы, её надобно отпустить. А на границе вырыть ров, поставить стену. А казаки будут её охранять, с большим удовольствием".
/А. Солженицын. труд: "Как нам сберечь и преумножить Россию/.

evkryl 08 января 2019 | 14:00

putin_itogy: Позиция спорная, но респект за последовательность. Если не стеб, конечно.
А так-то я смотрю одни те же люди готовы материть режим за нежелание отдавать Крым и за желание отдать Курилы.
Причем, если завтра мнение режима поменяется на отдать Крым и не отдавать Курилы эти же люди обматерят режим уже за это.

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