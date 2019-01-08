В Анкаре проходит первое судебное слушание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

На скамье подсудимых 18 из 28 подозреваемых. Четверо из них участвуют в процессе из тюрьмы посредством видеосвязи.

В начале заседания судья сообщил, что некоторые из подозреваемых находятся за рубежом. Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки. Стрелявший в него полицейский был убит.

Вдова посла, Марина Карлова, которая присутствовала на открытии выставки, давала показания в России.

Послу Карлову посмертно присвоили звание Героя России.