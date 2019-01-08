В некоторых районах Поволжья и Центральной России зафиксированы аномальные морозы
В ряде районов Саратовской и Самарской областей минувшей ночью температура опускалась до -28. В ближайшие дни температура окажется на 10 градусов ниже климатической нормы. Этой зимой аномальные морозы уже наблюдались в Сибири, особенно в ее центральных и южных областях.
Комментарии4
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ramen 08 января 2019 | 12:41
А 28 это разве "аномальные"? Нормальная зимняя температура.
ilja13 08 января 2019 | 12:43
Явно наши далёкие предки были епанатами. Зачем эту землю завоевывали. Надо было - где потеплее.....
evkryl 08 января 2019 | 12:49
ilja13: Я бы предположил, что конкретно в вашем случае епанатами были даже не очень далекие предки.
evkryl 08 января 2019 | 12:47
И давно в России минус 28 стало "аномальными морозами"?