В некоторых районах Поволжья и Центральной России зафиксированы аномальные морозы

В ряде районов Саратовской и Самарской областей минувшей ночью температура опускалась до -28. В ближайшие дни температура окажется на 10 градусов ниже климатической нормы. Этой зимой аномальные морозы уже наблюдались в Сибири, особенно в ее центральных и южных областях.