В вагонах московского метро в праздничные дни москвичи и гости столицы забыли более двухсот вещей
Среди них – искусственная борода с посохом Деда Мороза, чемодан с вещами, а также ледянки, коньки и детская коляска. Половина утерянных вещей уже возвращены владельцам, — отмечают в пресс-службе столичной подземки.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 08 января 2019 | 12:41
Нормально погуляли.
ilja13 08 января 2019 | 12:45
А никто не забыл пару коробок из под бумаги для принтера, туго набитые долларами США?....))))) Голытьба....
j_partizan 08 января 2019 | 12:45
детская коляска - вообще жесть. Без ребёнка хотя бы?
prostotak123 08 января 2019 | 12:50
А я прочитал "более двухсот детей"..А тут ерунда какая-то...Кошельки видимо в перечень не попали....))))))
payalnick 08 января 2019 | 12:51
Волоколамск завалили мусором. Теперь за метро взялись