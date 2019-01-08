В Лионе начался процесс над одним из самых влиятельных кардиналов Католической церкви

На скамье подсудимых – архиепископ Филипп Барбарен и еще пять человек из его ближайшего окружения. Всех их обвиняют в сокрытии фактов педофилии в Лионской епархии.

Как выяснилось, один из священников, отец Прейн, в течение многих лет насиловал подростков. Адвокат кардинала Андрэ Сурье считает, что речь идет лишь о формальностях. Процесс над кардиналом инициировали правозащитники, представляющие интересы около 60 предполагаемых жертв Прейна.