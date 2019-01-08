В Лионе начался процесс над одним из самых влиятельных кардиналов Католической церкви
На скамье подсудимых – архиепископ Филипп Барбарен и еще пять человек из его ближайшего окружения. Всех их обвиняют в сокрытии фактов педофилии в Лионской епархии.
Как выяснилось, один из священников, отец Прейн, в течение многих лет насиловал подростков. Адвокат кардинала Андрэ Сурье считает, что речь идет лишь о формальностях. Процесс над кардиналом инициировали правозащитники, представляющие интересы около 60 предполагаемых жертв Прейна.
Комментарии4
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aleks50 Алексей Клубников 08 января 2019 | 12:40
Наши некоторые попы этому кардиналу ещё и фору дадут.
cattt 08 января 2019 | 12:45
aleks50: Любой поп - мошеник, и торговать билетами в рай может любой, вот только для верующий должен понимать, что обманывать ближнего - грех.
haldey 08 января 2019 | 12:47
Католики сливаются, константинопольский патриарх тоже поддался блуду, тщеславие - серьезный грех)))
Что остается на защите истинной веры РПЦ и Ислам...
Европа, определяйся))) Либо русское православие, либо халифат)))
Тем более, что русское православие очищается от отступников, а ислам от радикалов)))
Даже мелкие процессы, временно вносящие смуту, идут только в плюс в перспективе)))
Выберете Ислам, будете под Ираном, выберете православие, сами понимаете, под нами)))
cattt 08 января 2019 | 12:53
haldey: Любой теракт вызывает у муслимов бурю..... нет не негодования
ВОСТОРГА!