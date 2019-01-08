Белый дом может частично заблокировать передачу материалов по российскому делу Конгрессу и широкой общественности
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения. Они также отмечают, что спецпрокурор Роберт Мюллер может представить выводы расследования уже в феврале.
По закону, он обязан предоставить данные только руководителям министерств. Однако демократы, которые контролируют Палату представителей, планируют затребовать выводы у Минюста.
Комментарии3
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kara 08 января 2019 | 12:41
шоу должно продолжаться?
prostotak123 08 января 2019 | 12:43
Ну что? Конец клиническому идиоту - путинской собачке Трампу?))))
good_water 08 января 2019 | 12:50
Доказывать что-то это прошлый век
Нынче правде не верит либеральный человек
Всего лишь стоит показать "пробирку с белым порошком"
И сказать что Россия стоит за всем мировым злом.