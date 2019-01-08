В Германии задержан мужчина, подозреваемый в хакерских атаках и краже данных у немецких политиков и знаменитостей

По данным интернет-издания Der Spiegel, подозреваемому 20 лет. Имя его не называется. Известно лишь, что молодой человек живет с родителями, а перед задержанием успел уничтожить свой компьютер.

О масштабной утечке личных данных депутатов Бундестага, телеведущих и музыкантов стало известно на прошлой неделе.