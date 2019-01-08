В Германии задержан мужчина, подозреваемый в хакерских атаках и краже данных у немецких политиков и знаменитостей
По данным интернет-издания Der Spiegel, подозреваемому 20 лет. Имя его не называется. Известно лишь, что молодой человек живет с родителями, а перед задержанием успел уничтожить свой компьютер.
О масштабной утечке личных данных депутатов Бундестага, телеведущих и музыкантов стало известно на прошлой неделе.
Комментарии3
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nestor199 08 января 2019 | 12:38
Петров? Или Васечкин?
freshener 08 января 2019 | 12:43
[В Германии задержан мужчина.... подозреваемому 20 лет]
20 лет? Это не мужчина, а малолетний деб... интеллектуал.
laz89 08 января 2019 | 12:47
Русские, поймите, Путин славен не тем, что был он артиллеристом или не был, а тем, что никогда не врёт. Гггг...