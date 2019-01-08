Балерина Анастасия Волочкова решила жить на Мальдивах
Она написала в Инстаграме, что улетела туда и останется там. Возвращаться на родину она будет по творческой необходимости. На Мальдивах балерина ищет школу для своей дочери.
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Она написала в Инстаграме, что улетела туда и останется там. Возвращаться на родину она будет по творческой необходимости. На Мальдивах балерина ищет школу для своей дочери.
Комментарии16
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aleks50 Алексей Клубников 08 января 2019 | 12:14
Подальше от Вовы и гундяева. Многие хотят , но большинству не доступно.
viktorova 08 января 2019 | 12:16
aleks50: и от патриков, коих немало в России.
sandro_007_ 08 января 2019 | 12:25
viktorova:
Старику Невзорову радость. Он неравнодушен к ее шпагату без трусиков на песке. Будет что обсудить в среду.
viktorova 08 января 2019 | 12:30
aleks50: //Подальше от Вовы и гундяева.//
Лучше бы они туда навсегда уехали, вместе с озерной (и не только) компанией...
gregor 08 января 2019 | 12:15
Там больше клиентов .
vatanen 08 января 2019 | 12:19
Пошутила она так. Ей там и вправду нравится, но куда она денется без своих обожателей из власти и олигархата.
detul 08 января 2019 | 12:23
vatanen: Для обожателей и олигархата можно и прилететь на день два. А могут и они туда слетать. Все тихо и без афиш. Так что верное решение. Вот только образование там вообще никакое (((. Придется маме дочку дома обучать
j_partizan 08 января 2019 | 12:23
Показательно, когда едресня бежит от того, что создала.
Это лишний раз свидетельствует о том, что в обозримом будущем Россию ничего хорошего не ожидает.
"Крысы бегут с тонущего корабля".
evkryl 08 января 2019 | 12:36
j_partizan: А Волочкова основатель Единой России? О-о!
Я конечно не знаю от чего или за чем бежит Волочкова. Но считаю, что Мальдивы бегут исключительно от климата.
А у вас деформированное сознание. Вам везде Путин мерещится. Вам бы тоже на Мальдивы слетать, хотя бы на недельку, отдехнуть.
prostotak123 08 января 2019 | 12:37
И какой осел все это оплачивает?)))))
ilja13 08 января 2019 | 12:51
prostotak123: Браво!!!!!
sokol40 08 января 2019 | 12:37
А про любовника ничего не говорит.
С ней или бросил по слабости?
Ей же нужно 2 оргазма в день!
dj_disco 08 января 2019 | 12:37
сложно представить Настеньку в платочке и в юбке "в пол". Там же средневековое отношение к женщинам и строгие нравы. После первой попытки во всей красе показать шпагат правоверным есть риск быть побитой палками и камнями.
guliai_pole 08 января 2019 | 12:42
С Мальдив всегда уезжать очень не хочется,,. (самый первый курорт в рейтинге по повторной посещаемости) . Но жить там продолжительное время могут только фанаты дайвинга и гиды имеющие постоянную занятость.
"Отдыхая" активный человек там долго не протянет. Но ездить туда часто релаксировать- это я только за! А Волочкова на долго? - не выдержит.!
" Вот брошу пить..." опять туда поеду.(давно не был).
ilja13 08 января 2019 | 12:48
Неужели личная жизнь этой коровы кого-то интересует?
abidas 08 января 2019 | 12:52
Башни Шухова, картины Малевича, радио Попова, петля Нестерова ....шпагат Волочковой ?