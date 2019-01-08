Платежная система MasterCard решила сменить свой логотип

С изображения впервые исчезнет название корпорации: останутся только пересекающиеся желтые и красные круги. В MasterCard убеждены, что такие перемены отражают стремление современного мира к простоте. Согласно заявлению платежной системы, новый дизайн также позволит ей более органично функционировать в интернете. Пересекающиеся круги без названия MasterCard будут наноситься как в реальной жизни, так и в виртуальном мире, а также на всех объектах, где компания является спонсором.

Комментируя подобные изменения, в корпорации добавили, что согласно опросам более 80% людей узнают логотип, состоящий исключительно из кругов. Они, в свою очередь, являются символом платежной системы уже более 50 лет, со дня ее основания. В последний раз логотип MasterCard был слегка модифицирован в июле 2016 года.