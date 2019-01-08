Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире
Его рыночная капитализация составила почти 800 миллиардов долларов. По этому показателю компания обогнала Microsoft.
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Его рыночная капитализация составила почти 800 миллиардов долларов. По этому показателю компания обогнала Microsoft.
Комментарии1
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wild_division 08 января 2019 | 12:41
Миллер: Газпром к 2012 году войдет в пятерку самых богатых компаний мира по капитализации.)))