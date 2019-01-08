Власти Франции задумались об ужесточении мер против участников несогласованных демонстраций...

Премьер-министр Эдуар Филипп заявил в эфире национального телевидения, что правительство поддержит законы, которые будут предполагать наказание для тех, кто участвует в неразрешенных акциях, или кто приходит на них с закрытым лицом.

Кроме того, власти хотя обязать компенсировать материальный ущерб, причиненный во время таких мероприятий, возмутителей спокойствия, а не налогоплательщиков, — подчеркнул Филипп.

В следующие выходные во Франции ожидаются очередные акции протестов «желтых жилетов».

Все больше французов ждут от президента Эммануэля Макрона мер, ужесточающих законодательство для участников протеста. Об этом говорят опросы общественного мнения, сказал «Эху Москвы» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По информации премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, манифестанты, которые принимают участие в погромах, будут нести персональную материальную ответственность за свои действия.

Ужесточение французского законодательства в отношении «желтых жилетов» нельзя сравнивать с российским. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Хотя российским властям будет удобно ссылаться на французский опыт и говорить, что они идут по нашему пути, все-таки как законодательство, так и протесты во Франции и России имеют разную природу. В данном случае, Макрон пытается ввести в какие-то легальные рамки новое явление. Это ответ государства-модернизатора на то, что происходят с людьми, которые модернизироваться не хотят», — сказал он.