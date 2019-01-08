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12:02, 08 января 2019

В Пекине совершено нападение на школьников

По меньшей мере, 20 человек пострадали. Информации о случившемся пока крайне мало. Как сообщают российские информагентства со ссылкой на японские СМИ, инцидент произошел сегодня в начале 12 утра по местному времени в столичном районе Сичэн.

Неизвестный мужчина напал на учащихся одной из начальных школ. Все пострадавшие – дети. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время угрозы их жизни нет. Нападавший задержан полицией на месте. Чем он был вооружен, каковы причины его поступка, а также личность подозреваемого пока не уточняется. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Пока же в соцсетях пишут, что нападавшим был бывший технический работник школы, а мотивом нападения могла стать его обида на администрацию, которая не продлила испытательный срок.
Также, одни утверждают, что мужчина был вооружен ножом, другие – что он бил школьников по голове молотком.
Стоит отметить, что подобные случаи в Китае не редкость. Во всех случаях нападавшие были задержаны. Часто, мотивом преступления называлась «месть обществу».

Комментарии

2

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aleks50 Алексей Клубников 08 января 2019 | 12:34

Нападение на слабого , беззащитного признак садизма в перемешку с кретинизмом.

eliza_liza 08 января 2019 | 12:48

Мерзавец!

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