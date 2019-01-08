В Пекине совершено нападение на школьников

По меньшей мере, 20 человек пострадали. Информации о случившемся пока крайне мало. Как сообщают российские информагентства со ссылкой на японские СМИ, инцидент произошел сегодня в начале 12 утра по местному времени в столичном районе Сичэн.

Неизвестный мужчина напал на учащихся одной из начальных школ. Все пострадавшие – дети. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время угрозы их жизни нет. Нападавший задержан полицией на месте. Чем он был вооружен, каковы причины его поступка, а также личность подозреваемого пока не уточняется. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Пока же в соцсетях пишут, что нападавшим был бывший технический работник школы, а мотивом нападения могла стать его обида на администрацию, которая не продлила испытательный срок.

Также, одни утверждают, что мужчина был вооружен ножом, другие – что он бил школьников по голове молотком.

Стоит отметить, что подобные случаи в Китае не редкость. Во всех случаях нападавшие были задержаны. Часто, мотивом преступления называлась «месть обществу».