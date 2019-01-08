В театре на Таганке прощаются с актером Иваном Бортником

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Иван Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас
Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…
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Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…
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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины
Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…
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Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста
При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…
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Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…
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Владимир Путин посетил рождественское богослужение
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Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем
Текст оригинального документа написан на греческом…
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Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение
А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..
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Чудо – оно и есть чудо. Можно всю жизнь горбатиться, и чуда не будет. Ни в любви, ни в жизни. Но то, что говорит в своем троллинге Марк, неверно и по другой причине…
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