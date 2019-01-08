Все больше французов ждут от президента Макрона репрессивных мер в отношении участников движения «желтых жилетов»

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его словам, об изменении отношения общественности к движению свидетельствуют опросы.

«Если в самом начале, в ноябре, движению сочувствовали две трети опрошенных, то, согласно последнему опросу, «желтых жилетов» одобряют немногим больше половины. Правительство пытается выиграть борьбу за общественное мнение и это ему удается. В этом контексте репрессивное законодательство весьма вероятно будет поддержано обществом», — сказал он.

По информации премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, манифестанты, которые принимают участие в погромах, будут нести персональную материальную ответственность за свои действия.