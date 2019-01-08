Все больше французов ждут от президента Макрона репрессивных мер в отношении участников движения «желтых жилетов»
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
По его словам, об изменении отношения общественности к движению свидетельствуют опросы.
«Если в самом начале, в ноябре, движению сочувствовали две трети опрошенных, то, согласно последнему опросу, «желтых жилетов» одобряют немногим больше половины. Правительство пытается выиграть борьбу за общественное мнение и это ему удается. В этом контексте репрессивное законодательство весьма вероятно будет поддержано обществом», — сказал он.
По информации премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, манифестанты, которые принимают участие в погромах, будут нести персональную материальную ответственность за свои действия.
Комментарии9
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master_superanalitik 08 января 2019 | 11:46
Все больше французов ждут от президента Макрона репрессивных мер в отношении участников движения «желтых жилетов»
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Нам следует ввести русскую полицию во Францию и поддержать Макрона против «желтых жилетов», но только если Макрон согласится на создание русской военной базы на территории Франции. А ежели он не согласится, то нам следует поддерживать «желтые жилеты», которые ведут борьбу с антинародным режимом Макрона и его жены.
bandera 08 января 2019 | 11:48
Голову отрубят макарону и делов то!
compare 08 января 2019 | 11:49
bandera: а тебе и рубить не надо: жопа,вместо головы,твое спасение от наказания...
captainobvious 08 января 2019 | 11:48
размазать печень по асфальту?
nelibermot27 08 января 2019 | 11:57
И "Раздави гадину"
parasuk_ 08 января 2019 | 11:52
Россияне тоже ждут когда власть ликвидирует стойбище некрофилов на Москворецком мосту. Сил уже нет на этот срам смотреть
vladimirgornitsky 08 января 2019 | 11:56
Большинство жителей Франции, как я понимаю, поддерживали мирные протесты против действий правительства, ведущих к ухудшению экономического положения населения. Но когда социальный протест стал превращаться в безобразия и хулиганство, поддержка, естественно, сократилась. А власти ужесточили борьбу с хулиганами, погромщиками и мародерами.
Так что сравнивать с Россией, где власть жестоко запрещает и подавляет вполне мирные протесты, не стоит.
captainobvious 08 января 2019 | 12:23
vladimirgornitsky: любой Майдан начинается с "вполне мирных протестов", а заканчивается...
kochar 08 января 2019 | 12:09
Это заказная ложь от руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского.
Проверьте его партийность и всё станет ясно.
Это же так просто.