Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире
Его рыночная капитализация составила почти 800 миллиардов долларов. По этому показателю компания обогнала Microsoft.
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Его рыночная капитализация составила почти 800 миллиардов долларов. По этому показателю компания обогнала Microsoft.
Комментарии2
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dennik 08 января 2019 | 12:03
Не правильно посчитали! Путин и К, самая дорогая компания в мире ...
ed10075 08 января 2019 | 12:04
Наши Газпром и Роснефть тоже были бы в топе.
Только вот воровство и некомпетентность им мешают.